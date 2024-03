Futsal. Vittoria 5-4 in rimonta della Ternana contro la Dozzese al "Paladivittorio»

TERNI – Vittoria 5-4 in rimonta della Ternana Futsal contro la Dozzese al "Paladivittorio". Per la capolista del campionato di A2 è un risultato di notevole importanza in ottica-promozione. A quattro giornate dal termine la diretta inseguitrice Olimpia Regium resta a -9 con una gara in meno. I rossoverdi di Federico Pellegrini vanno in vantaggio con Fanelli, poi la Dozzese (che è in piena lotta per i playoff) si porta clamorosamente sul 4-1 con le reti di Conti, Kaka (2) e Drago. La Ternana reagisce alla grande, nella fase iniziale del 2° tempo ribalta il punteggio con Sachet, Jodas (2) e De Michelis, poi fa muro contro i tentativi del team ospite.