Incontro Guida-Capozucca. Ternana, è fumata grigia

di Augusto Austeri

TERNI

Finalmente l’incontro c’è stato, ma lo scenario resta aperto a qualsiasi ipotesi. È la stessa società rossoverde a comunicare che Nicola Guida e Stefano Capozucca "hanno avuto un colloquio interlocutorio per discutere del futuro" nella sede di Via della Bardesca e che "si sono dati appuntamento alla prossima settimana". Era azzardato pensare che tutti i fondamentali nodi successivi alla rovente retrocessione sarebbero stati sciolti in prima battuta. I rapporti tra il massimo dirigente della Ternana e il diesse sono notoriamente ottimi, ma la dolorosa retrocessione richiede evidentemente da ambo le parti una profonda riflessione, anche se Capozucca ha ancora un anno di contratto. Il weekend arriva dunque in modo opportuno e il prossimo summit potrebbe divenire decisivo. Mentre per l’iscrizione al campionato non sembrano esserci problemi di sorta, sono da tenere d’occhio i tempi operativi considerando l’enorme lavoro da affrontare, vedi soprattutto la rifondazione della rosa. Si presume dunque che non appena definito il ruolo di direttore sportivo saranno individuati con immediatezza il nuovo tecnico, il luogo e le date del ritiro estivo.

Intanto sono ancora aperte le prenotazioni per i campus in programma al "Liberati" (10-14 giugno, 17-21 giugno), giornate all’insegna della crescita e del divertimento per bambini/e, ragazzi/e dai 6 ai 14 anni. Gli iscritti riceveranno un kit di abbigliamento ufficiale della Ternana, saranno seguiti da tecnici federali e istruttori qualificati della società e avranno anche un corso di inglese. L’iscrizione va effettuata esclusivamente tramite applicazione Noi Ternana. E tra i tifosi ecco "Le notti della Fera". Il 10° torneo di calcio a 7 organizzato dalla Curva Nord si svolgerà al "Liberati" dal 12 al 22 giugno. "Il lavoro di una curva – si legge nel comunicato – è da sempre unire tutta la città" e "ci tenevamo particolarmente dopo 10 anni a spostarci presso casa nostra per una festa di tutti". Ci saranno bar, punti ristoro, giochi per bambini, una cena di beneficenza in memoria di "Bomba" (15 giugno) e una di autofinanziamento (21 giugno).