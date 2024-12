La formazione. Dell’Orco e Cisco, entrambi in gruppo

Il Perugia ha ripreso ad allenarsi agli ordini di Lamberto Zauli dopo la sosta di Natale. Del resto la trasferta di Ferrara (fischio di inizio domenica alle 12,30) è ormai alle porte. Nessuna sosta ulteriore dunque per Capodanno con la squadra che si allenerà stamattina e domani pomeriggio. Alla ripresa sono arrivate buone notizie da Dell’Orco e Cisco, entrambi in gruppo. Ancora out invece Angella e Seghetti. Il capitano sarà assente sicuro domenica al Mazza. Per l’attaccante c’è qualche speranza in più ma c’è anche la volontà di fare massima attenzione per evitare un’altra eventuale ricaduta. Il forfait di Angella aprirà le porte al debutto, dal primo minuto, di Riccardi appena arrivato in settimana. Riccardi sarà subito tesserato giovedì, alla riapertura del mercato, e verrà inserito in lista così come Dell’Orco che è tornato in gruppo. A lasciare loro spazio potrebbero essere Morichelli e Squarzoni. Fra i rientri anche quello di Cisco.