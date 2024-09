La Ternana brinda al primo successo . Abate: "Carattere e cuore, vinto con merito"

La Ternana brinda alla prima vittoria in campionato ed esce rafforzata dopo la chiusura del calciomercato estivo. "Abbiamo vinto con merito – ha detto il tecnico Ignazio Abate nel post-partita di Pontedera – ed il successo ci fa capire che anche noi ci siamo dal punto di vista caratteriale e che abbiamo cuore. Sono contento del gruppo che si sta formando e sta crescendo sotto il profilo tecnico e della condizione. C’è chi è arrivato da poco, altri non giocano da un anno ma porteremo tutti a regime e sono convinto che faremo una buona stagione. Paradossalmente abbiamo incontrato qualche difficoltà quando siamo stati in superiorità numerica, segno che mancano ancora la maturità, la tranquillità e la padronanza di gestire la palla, ma col lavoro affineremo tutto. Ringrazio i tifosi, mi hanno emozionato. Dopo la sconfitta nell’esordio ci hanno seguiti in tanti dimostrando autentico attaccamento. La vittoria è dedicata a loro e al gruppo". Col Pontedera è stata decisiva la rete dell’attaccante Cianci, giunto a Terni appena due giorni prima della trasferta in Toscana. "Sono contento di aver segnato alla mia prima con le fere – ha detto l’ex Catania – e soprattutto di aver contribuito alla vittoria. Dedico la rete a mio nonno che è scomparso due mesi fa. Ora pensiamo solo alla prossima gara". Sulla stessa lunghezza d’onda Emanuele Cicerelli, altro ex Catania, autore su rigore del gol che ha sbloccato il risultato per le fere. "In primis – dice l’attaccante – sono contento per la prestazione e per la vittoria della squadra. Ce la siamo meritata e ci voleva proprio. Sta nascendo un bel gruppo e i tre punti sono importanti. Poi, è evidente, mi fa piacere di aver segnato e che lo abbia fatto pure Cianci. Adesso dobbiamo concentrarci sul prossimo impegno". I rossoverdi riposeranno anche oggi. Domani (ore 17.30) si ritroveranno al "Taddei" per iniziare la preparazione in vista del derby col Gubbio di sabato, al "Barbetti" (ore 20.45).

Alla ripresa del lavoro, a porte aperte, ci saranno il fantasista Alessio Curcio e i difensori Dimo Krastev e Alessio Maestrelli, prelevati rispettivamente da Catanzaro, Fiorentina e Turris nell’ultimo giorno di mercato. La Ternana ha ufficializzato le risoluzioni contrattuali coi difensori Luka Bogdan e Gabriele Boloca ed il prestito del difensore Marco Bonugli alla Fermana. In prestito al Teramo è andato l’attaccante Gonzalo Bustos mentre il centrocampista Kees De Boer non ha accettato il trasferimento all’Ascoli. Fuori lista ci sono i mediani Jakub Laboiko e Federico Viviani che potrebbero risolvere anticipatamente i propri contratti.