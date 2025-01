La Ternana chiama tutti i tifosi a raccolta. Mini-abbonamenti per il girone di ritorno

di Augusto AusteriTERNIScatta il mercato, le Fere vogliono continuare la grande corsa, la Società chiama i tifosi con i mini-abbonamenti. Si guarda al 2025 con ottimismo, ma anche con la consapevolezza che in ottica massimo obiettivo sarà fondamentale non sbagliare nulla in campo e fuori. E’ l’anno del centenario e in tal senso a Capodanno la Società ha immediatamente pubblicato un bel video celebrativo sui propri canali ufficiali.

Sul fronte del mercato, quello che attende il diesse Carlo Mammarella da oggi fino al 3 febbraio sembra essere un lavoro di precisione piuttosto che di quantità. E’ infatti complicato migliorare (anche a livello di equilibri interni) una squadra che senza la penalizzazione sarebbe solitaria in vetta e che, grazie a un’impostazione tecnico-tattica di livello assoluto e a un’innata duttilità del modulo, è a quota 19 risultati utili consecutivi. I rossoverdi (fonte ternananews) condividono tra l’altro con l’Inter il record in Europa del numero di calciatori andati a segno (15). Si cercano dunque un mediano e un centrale difensivo per rimpiazzare i lungodegenti Damiani e Krastev, oltre a un elemento per la fase offensiva, vedi una sorta di alter ego di Cicerelli e Romeo. Intanto, in lista è tornato Viviani. Resta probabile la partenza di Carboni, Patanè e Mattheus.

Dal campo. Ieri pomeriggio la squadra ha lavorato al "Taddei", in presenza del presidente Stefano D’Alessandro, in vista della sfida con il Pontedera (lunedì al "Liberati" ore 17.30). Contro il team toscano rientrerà Vannucchi dalla squalifica. Potrebbero esserci a pieno titolo Capuano e Tito tornati in gruppo. Restano in dubbio Maestrelli e Mattheus.

E poi c’è il capitolo tifosi, con la Ternana che chiede di riempire lo stadio con il lancio dei mini-abbonamenti. Comprendono tutte le 9 partite casalinghe del girone di ritorno a iniziare da quella con il Pontedera. Dalle ore 12 odierne e fino all’11 gennaio incluso potranno essere sottoscritti online su www.vivaticket.com/it. I prezzi: curve 80 euro (ridotto 50), distinti A e B 110 euro (70), tribuna B 180 euro (110). In ogni settore 25 euro per gli under 18 e 10 euro per i baby. L’arbitro di Ternana-Pontedera sarà Gianluca Grasso di Ariano Irpino, "5° anno", tra i candidati alla promozione (in Lega Pro ha diretto 58 partite in cui spiccano 18 espulsioni). E’ all’esordio con le Fere. Ha 5 precedenti con il Pontedera: 4 vittorie e un pareggio. Gli assistenti saranno Cristiano Pelosi di Ercolano e Simone Pistarelli di Fermo, il IV ufficiale Domenico Mirabella di Napoli (arbitro di Ternana-Virtus Entella lo scorso 15 dicembre).

Lutto. In una nota ufficiale il presidente Stefano D’Alessandro e tutti i componenti della società rossoverde si stringono con affetto al dottor Carmelo Gentile, medico sociale della Ternana, che ha perso il papà, il signor Luigi. Associamo le nostre condoglianze.