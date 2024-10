La Ternana è in ansia per il difensore Tito

Situazione di allerta per Fabio Tito. Il difensore mancino, in costante crescita di condizione e tra i migliori lunedì scorso, è fermo (si sta sottoponendo a terapie in infermeria) come si legge nel bollettino ufficiale della Ternana, "a causa di un’infiammazione al muscolo pettineo della coscia sinistra lamentato al termine della gara con il Campobasso". La sua presenza contro l’Ascoli (domenica ore 20.45 al "Liberati") è dunque in dubbio, anche considerando che potrebbe essere adottata la massima cautela al fine di prevenire un peggioramento. Dunque, scalda i motori l’esperto pari ruolo Bruno Martella che domenica scorsa è entrato nel corso della ripresa per consentire proprio al compagno ex Avellino di avanzare il proprio raggio di azione e ha disputato una mezzora di apprezzabile livello con grande applicazione tattica. In alternativa, sempre in caso di forfait di Tito, potrebbe esserci l’impiego del giovane Maestrelli che contro la Legnago Salus ha dimostrato di sapersi adattare anche sulla corsia mancina. Non è comunque del tutto da escludere qualche variante a livello tattico, anche per ovviare ad alcune difficoltà emerse contro il Campobasso in fase offensiva. Nell’allenamento svolto ieri mattina all’antistadio, Aloi ha continuato a svolgere un lavoro personalizzato. Il mediano, dunque, salterà anche la gara con l’Ascoli, ma come dichiarato da Ignazio Abate, potrebbe tornare disponibile a breve qualora gli ulteriori accertamenti dovessero fornire esito positivo. Ovviamente ai box Damiani (terapie riabilitative post intervento al legamento crociato) Oggi scattano le sedute a porte chiuse: ore 11, sempre al "Taddei".

ARBITRO. E’ stato designato Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. E’ al 4° anno nella Can C e all’esordio sia con le Fere che con l’Ascoli. Le sue partite dirette hanno visto 16 vittorie della squadra di casa, 14 pareggi, 10 vittorie esterne e sono da segnalare i ben 19 cartellini rossi. Al "Liberati" sarà assistito da Stefano Franco di Padova e Alessandro Boggiani di Monza, dal IV ufficiale Giorgio Di Cicco di Lanciano.

Prevendita. I biglietti per Ternana-Ascoli sono disponibili sul circuito VivaTicket (punti vendita e online). I botteghini dello stadio saranno aperti domenica dalle ore 16 a inizio gara. La Ternana Calcio ricorda che "su determina dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, la vendita dei biglietti per i residenti nella Regione Marche è consentita esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Ascoli Calcio 1898 F.C.".