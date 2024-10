La Ternana fa festa, la vittoria arriva al 93’. Il rigore di Cicerelli stende il Sestri Levante

SESTRI LEVANTE

0

TERNANA

1

SESTRI LEVANTE (3-5-2): Anacoura; Primasso (47’st Pittino), Valentini, Montebugnoli; Podda, Rosetti (28’st Raggio Garibaldi), Brunet (47’st Durmush), Conti, Furno; Clemenza, Pavanello (15’st Parravicini). A disp.: Sias, Fusco, De Felice, Nenci, Sgambelluri, Calloni, Brugognone. All.: Scotto.

TERNANA (3-4-1-2): Vannucchi; Loiacono (34’ st Patanè), Capuano, Maestrelli; Donati, De Boer, Romeo (37’ pt Aloi), Martella (24’st Tito); Donnarumma (24’st Curcio), Cicerelli; Cianci. A disp.: Vitali, Franchi, Casasola, Krastev, Carboni, Ferrara, Mattheus. All.: Abate.

ARBITRO: Ramondino di Palermo.

Marcatore: 48’st Cicerelli rigore

Espulso Montebugnoli al 91’. Ammoniti: Rosetti, Pavanello, Maestrelli, Loiacono. Recupero: pt 5’, st 7’.

Le Fere abbandonano il fioretto e tornano alla vittoria in extremis su rigore con una prestazione rabbiosa nel giorno in cui arrivano i due punti di penalizzazione. Abate deve rinunciare agli infortunati Corradini e Ferrante, oltre al lungodegente Damiani. L’emergenza in mediana produce una variante di modulo con difesa a tre, un centrocampo con Donati e Martella esterni, Cicerelli a sostegno di Donnarumma e Cianci. Scotto non può disporre del difensore Pane, dei centrocampisti Giorno e Oneto. La Ternana si presenta con un calcio piazzato di Cicerelli da 20 metri che termina di poco a lato. Il Sestri prende coraggio: Clemenza tenta due conclusioni dalla distanza (una parata da Vannucchi, l’altra a lato). Alla mezzora Cicerelli inventa sulla sinistra, semina avversari ed entra in area, ma conclude fuori misura. Altra tegola sul centrocampo rossoverde: si infortuna Romeo (entra Aloi). Anacoura è decisivo su una conclusione ravvicinata di Cianci. L’attaccante chiede poi il rigore per fallo di mano di Montebugnoli su un altro suo tentativo e ci prova con un colpo di testa (cross di Martella) parato senza difficoltà. A inizio ripresa de Boer scambia bene in area con Donnarumma, ma al momento decisivo commette fallo su un avversario. Un pasticcio Maestrelli-Donati obbliga Vannucchi a un affannoso recupero. C’è un sinistro a lato di Cianci da buona posizione su assist di Cicerelli. La Ternana rischia su due conclusioni del nuovo entrato Parravicini, la prima parata da Vannucchi, l’altra a lato. Tito calciando debolmente un buon pallone proveniente da destra.

La Ternana continua ad assediare il Sestri. Un sinistro di Curcio scheggia il palo dopo un duetto Tito-Cicerelli. Il direttore di gara nega un rigore per fallo su Cianci, ma non può che indicare il dischetto all’inizio del recupero: Tito arriva sul fondo e mette in mezzo, Patanè manca la deviazione a porta vuota, Cianci è in agguato e viene steso da Montebugnoli che rimedia anche l’espulsione. Cicerelli trasforma ed è il suo 7° gol in campionato.

Il provvedimento. Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto alla Ternana il -2 in classifica per il mancato versamento entro lo scorso 16 settembre delle ritenute Irpef relative alle mensilità di maggio e giugno 2024. L’allora presidente Nicola Guida è stato sanzionato con 3 mesi di inibizione.