La Ternana mette il turbo nel secondo tempo. Cicerelli e Cianci firmano il blitz a Pontedera

PONTEDERA

1

TERNANA

2

PONTEDERA (3-5-2): Calvani; Guidi (47’st Cerretti), Martinelli, Espeche; Perretta, Van Ransbeeck (11’st Sala), Ladinetti, Ianesi, Ambrosini; Ragatzu (11’st Italeng), Corona. A disp.: Tantalocchi, Vivoli, Vanzini, Galgiardi, Massini, Pretato, Pietra. All.: Agostini.

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola (13’st Donati), Loiacono, Capuano, Tito; Corradini (28’st Aloi), Damiani; Romeo, Carboni (37’st Martella), Cicerelli (37’st Patanè); Ferrante (13’st Cianci). A disp.: Franchi, Vitali, de Boer, Mattheus, Bellavigna, Donnarumma. All.: Abate.

Arbitro: Burlando di Genova.

Reti: 20’st Cicerelli (rig.), 44’st Cianci, 46’st Italeng.

NOTE: espulso Espeche al 37’ pt (doppia ammonizione). Ammoniti: Espeche, Casasola, Ladinetti, Corona. Recupero: 1’- 5’. Angoli: 3-1

Primo successo stagionale delle Fere. Non è ancora la migliore Ternana, ma era fondamentale reagire subito al kappaò con il Pescara e agguantare i tre punti. Abate convoca i nuovi Vannucchi (subito titolare), Cianci e Donati. Torna disponibile Martella che aveva saltato la partita con il Pescara. Corradini e Romeo sono preferiti ad Aloi e Patanè. Cambia l’arbitro: è Francesco Burlando di Genova, non la designata Silvia Gasperotti di Pordenone costretta al forfait da uno stato influenzale. Ternana su di giri nella fase iniziale. Ferrante produce un’ottima iniziativa con pallone dal fondo che non trova compagni pronti sotto rete. Lo stesso numero 9 non riesce a deviare di testa un cross di Casasola.

Clamoroso al 12’: Cicerelli su azione personale conclude a colpo sicuro dall’area piccola, ma il pallone colpisce la traversa e si perde sul fondo. Il Pontedera risponde con un sinistro alto di Corona. Cicerelli torna protagonista al 21’ impegnando Calvani su calcio piazzato e al 37’ quando obbliga a un duro intervento Espeche che rimedia il secondo giallo. Granata in dieci. La Ternana continua a gestire, ma non è incisiva. Al 6’ della ripresa c’è il secondo palo colpito dalle Fere, ad opera di Corradini dopo un dribbling in area su pallone da fallo laterale. Abate cambia l’ammonito Casasola e Ferrante con Donati e Cianci. La partita si sblocca al 20’ con il rigore trasformato da Cicerelli, concesso per atterramento di Carboni da parte di Ladinetti. Cinque minuti dopo Italeng va a terra nell’area rossoverde, il Pontedera chiede il penalty, l’arbitro dice no. Cianci si presenta con un sinistro di poco alto su assist di Romeo. Le Fere vengono salvate dalla traversa su un colpo di testa di Italeng e sembrano mettere in cassaforte il risultato al 44’ con il gol di Cianci all’esordio con un sinistro dal limite. Ma un errato retropassaggio di Tito a Vannucchi consente a Italeng di segnare e di rendere il finale da brividi.

Mercato. Si sblocca sul filo di lana la trattativa con il Catanzaro per il trequartista Alessio Curcio (90). Al momento in cui scriviamo si sta definendo con la Fiorentina il prestito del centrale difensivo Dimo Krastev (03). Con il pari ruolo Luka Bogdan si tenta la risoluzione consensuale, tipo di accordo che è stato raggiunto per il compagno di reparto Gabriele Boloca (01). Cessione in prestito del difensore Marco Bonugli (05) e dell’attaccante Gonzalo Bustos (04), rispettivamente alla Fermana e al Teramo. Per il difensore Alessio Maestrelli (03), arrivato giovedì dalla Turris, c’è un contratto triennale.