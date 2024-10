La Ternana ritrova il reparto difensivo. Casasola e Loiacono sì, Capuano rinnova

di Augusto Austeri

TERNI

Casasola e Loiacono sembrano pronti a tornare nell’undici iniziale. Contro la Torres (domani ore 15 al "Vanni Sanna") si andrebbe così a ricomporre per tre quarti la linea standard di difesa, considerando che Tito appare ancora destinato al forfait e dunque sulla corsia sinistra sarà confermato Martella che contro l’Ascoli ha confermato il proprio crescendo di condizione. Aloi dovrebbe tornare nei convocati dopo 7 gare di assenza per infortunio, consentendo ad Abate di avere un’importante opzione in più per la mediana. La gara di domenica scorsa insegna che il tecnico potrebbe proporre qualche sorpresa, difficile da individuare anche per il fatto che questa mattina, dopo la rifinitura, non sarà in conferenza stampa a causa dei tempi ristretti inerenti il volo per la Sardegna.

Il capitano. E’ ufficiale il prolungamento biennale di contratto per Marco Capuano. Il difensore classe ‘91, che vanta 71 presenze e 2 gol in maglia rossoverde, si lega dunque alla società del presidente Stefano D’Alessandro fino al 30 giugno 2027.

Prevendita. I biglietti per Torres-Ternana sono disponibili fino alle ore 19 odierne su VivaTicket, online e nei punti vendita. Ricordiamo che, su decreto prefettizio, l’acquisto non è consentito ai residenti in provincia di Terni.

Primavera 2. Dopo la sosta, oggi torna in campo la squadra di Stefano Morrone, a Benevento (campo sportivo Avellola, ore 15.30). Il tecnico rossoverde spiega: "Siamo pronti a giocarcela come sempre con le nostre armi e il nostro spirito contro una squadra attrezzata per vincere il campionato. Avremmo meritato più punti, ma è importante e mi soddisfa il percorso della squadra che dal 29 luglio è cresciuta molto, anche confrontandosi con avversari più grandi".