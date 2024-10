La Ternana si gode le quattro vittorie di fila. Abate alle prese con l’emergenza in mediana

Una settimana lunga, poi una con due partite in casa e a seguire uno scontro diretto in trasferta. Le Fere si godono il secondo giorno di riposo dopo la vittoria di Arezzo e le quattro vittorie consecutive, guardando al mese di ottobre con ovvio interesse. Domani la squadra di Ignazio Abate riprenderà ad allenarsi in vista della gara con il Campobasso (lunedì prossimo ore 20.30 al "Liberati"), a cui seguirà quella con l’Ascoli (domenica 13). E’ fondamentale continuare a pieni giri, non solo per ammortizzare la penalizzazione in arrivo, ma anche per presentarsi con la migliore classifica alla successiva sfida di Sassari (domenica 20). Intanto, si valuta l’emergenza in mediana, determinata dalla contemporanea assenza di Aloi (tra una decina di giorni dovrebbe sottoporsi a nuova risonanza) e di Damiani (tornerà disponibile a marzo). Le opzioni: reintegro di Viviani, oppure arrivo di uno svincolato. Stefano Bandecchi, intervistato da Radio Galileo e AM Tv in merito ai nuovi proprietari della Ternana, ha detto tra l’altro: "Ci ho parlato telefonicamente e sono contento che la situazione si sia sbloccata. Sto aspettando di capire bene tutto quello che non è chiaro. Non conosco la nuova proprietà. Chi era il proprietario delle quote della Ternana ha deciso in 12 ore, credo. Ma della trattativa non sapeva nulla Margiotta (ex vicepresidente, n.d.r.), persona molto seria secondo me molto capace. Non sapeva niente nessuno. Mi sembra chiaro che D’Alessandro da solo non può gestire la Ternana. E’ positivo il pagamento di 530 mila euro che è stato fatto (residuo a saldo dell’F24 in scadenza lo scorso 16 settembre, effettuato da Stefano D’Alessandro, n.d.r.). Da nove mesi aspetto novità sullo stadio-clinica. Guida lo ha nominato mille volte, mai con chiarezza e la situazione non si è mai sbloccata. Se nessuno vuole fare lo stadio verrà fatta solo la clinica. Vedremo se sono arrivate le persone giuste. La squadra va molto bene e sono fantasticamente contento. Ci sono stati molti interessamenti per la Ternana, arrivati anche direttamente al Comune".

Settore giovanile. 2-2 della Primavera al "Gubbiotti" di Narni contro il Palermo. Doppio vantaggio dei rossoverdi con Pilana (rigore) e Pierdomenico. Gli ospiti recuperano nel finale con Vaccaro e Mitri. Vittorie e goleade per gli altri team. Allo "Strinati" di Terni nel doppio confronto con la Pianese, 6-0 dell’Under 17 (Dezio, Onesti, Forlini, Sabatini, Giacalone, Righi) e 8-0 dell’Under 15 (doppiette per Romaldini, Degni e Giannini, a segno anche Filiberti e Costantini. A Balvano (Pz) l’Under 16 batte 8-0 il Picerno (tripletta di D’Onofrio, due gol di Pavese, a segno anche Ponziani, Inches e Morosi).