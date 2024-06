La Ternana svela le carte. Oggi il nuovo tecnico Abate

Oggi sapremo e valuteremo. Alle ore 11 presso la sala stampa del "Liberati" è in programma l’attesa conferenza del presidente Nicola Guida e del diesse Stefano Capozucca. Nell’occasione sarà anche presentato il nuovo tecnico Ignazio Abate. Intanto, fonti di origine finanziaria riportano che ci sarebbero soggetti interessati ad entrare nella Ternana Calcio. Andando con ordine, oggi la piazza e gli addetti ai lavori sperano di conoscere innanzitutto da Guida il ruolo che si vorrà interpretare nel campionato di Serie C. Il livello di ambizione del club andrà ovviamente a determinare il tipo di mercato su cui lavorerà Capozucca che ha già iniziato a intavolare le prime concrete trattative relative ai giovani, facendo leva, come accaduto la scorsa stagione, sui propri ottimi rapporti con i club di massima serie. Il diesse è atteso da un lavoro estremamente complicato, visto che dovrà di nuovo rifondare la rosa o quasi. Tra i calciatori sotto contratto, rientri dai prestiti inclusi, ce ne sono diversi che vantano un ingaggio eccessivo per la categoria e comunque molto superiore a quelli che sembrano essere i parametri fissati dalla società di Via della Bardesca. Ma alcune pedine, qualora si dovesse riuscire a trovare un accordo, potrebbero risultare molto utili alla causa rossoverde. Sarà anche interessante sapere se Carlo Mammarella avrà un ruolo dirigenziale effettivo (molto probabile) per quanto riguarda la formazione primavera, dunque in costante collaborazione con Capozucca per quanto riguarda i giovani. Tornando al presidente Guida, da lui si attendono notizie sul possibile ingresso di nuovi soci (ventilato da tempo) interessati alla realizzazione del progetto stadio-clinica. "Nicola Guida – riporta Milano Finanza – avrebbe ricevuto alcune manifestazioni di interesse per rilevare la società da lui acquistata un anno fa da Stefano Bandecchi". Sul tavolo c’è anche la possibilità di una sponsorizzazione (si presume da parte di Unicusano) prospettata da Bandecchi.