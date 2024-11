La Ternana vola, ora doppia sfida-verità. Abate: "Ma non abbassiamo la guardia"

Le Fere continuano a ruggire e sono in forte progressione. Il calendario proporrà sotto l’albero le sfide-verità consecutive con Virtus Entella al "Liberati" e Pescara all’"Adriatico. Ma in precedenza ne sono in programma due da non sottovalutare (il campionato insegna a ogni turno che è proibito distrarsi), ovvero Milan Futuro in casa (domenica ore 15) e Pianese in trasferta (sabato 7). Non a caso, anche dopo la gara di Carpi in cui la Ternana ha confermato tutta la propria solidità, Ignazio Abate ha lasciato intendere che occorre restare all’erta: "Sono tre punti fondamentali, conquistati su un campo molto difficile, contro una squadra che ha un’identità. Nel primo tempo, dopo il vantaggio non abbiamo gestito al meglio il possesso palla e ci siamo allungati. Nella ripresa li abbiamo subito messi sotto pressione, trovando l’episodio giusto. Poi c’è stata una grande partita a livello difensivo, di mentalità e coesione di gruppo. Dobbiamo continuare a pensare al nostro percorso, migliorando e senza abbassare la guardia". Il tecnico ha parlato anche del suo primo anno nei professionisti: "Sentivo il bisogno di un’esperienza come questa ed è davvero speciale essere in una piazza così calorosa. Sto crescendo insieme ai ragazzi e questo è uno degli aspetti più belli". Sui tifosi: "Non ho parole. Sono legatissimi alla squadra e ce lo dimostrano sempre. Le cose meravigliose che ci hanno detto prima del derby rispecchiano lo spirito di questo gruppo. Siamo orgogliosi di loro . ha concluso il tecnico rossoverde – e loro lo sono di noi". Ieri allenamento defaticante in palestra. Alle 14.30 odierne seduta a porte aperte all’antistadio.

Giudice sportivo. Nessuno stop (neanche nel Milan Futuro). Corradini e Maestrelli si aggiungono a Capuano nei diffidati. Multa di 600 euro per la Società, in seguito a un fumogeno e un petardo lanciati dal settore dei supporter rossoverdi.

Arbitro. E’ Roberto Lovison di Padova (5° anno nella Can C, lo scorso settembre ha diretto Vis Pesaro-Ternana 0-2). Assistenti Alessandro Parisi di Bari, Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2, IV ufficiale Edoardo Gianquinto di Parma.

Prevendita e promozione. I biglietti per Ternana-Milan Futuro sono disponibili su VivaTicket (online e nelle ricevitorie). Botteghini aperti domenica, ore 10-15. Torna "Tifiamo le Fere": con i coupon distribuiti nelle elementari e medie della città gli under 15 possono ritirare nelle rivendite VivaTicket e online due biglietti (bambino-ragazzo + adulto accompagnatore, curve Est-Viciani, Nord e Sud, distinti A e B) al costo totale di 6 euro. Il giorno della gara la promozione non sarà attivabile ai botteghini.