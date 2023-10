L’amarezza dell’allenatore: "Accetto il ko, ora ripartiamo». Lucarelli: "La peggiore partita della stagione»

TERNI - "Sapevamo di affrontare una squadra forte e solida – commenta Cristiano Lucarelli – e che avremmo dovuto essere perfetti. Non lo siamo stati. Il Brescia ci ha strappato il pallino del gioco. Abbiamo perso i duelli in ogni zona del campo, anche giocando a specchio, vedi similarità nei moduli. Credo abbiano fatto la migliore partita della stagione e noi la peggiore". Altri motivi della prova negativa: "Nel primo tempo non abbiamo sfruttato bene qualche occasione. Nel secondo, con i cambi stavamo andando meglio. Avevo messo interpreti per tentare di ripartire, ci siamo riusciti alcune volte, ma le abbiamo gestite male. Non è venuto bene nulla di quanto preparato in settimana, ma per merito degli avversari. Dopo queste partite in cui funziona poco o niente accetto il ko. Eravamo reduci da 9 gare ad alta intensità. Dobbiamo ripartire subito". Sull’espulsione di Capuano: "Il calcio effeminato a me non piace. Oggi si va fuori per falli assurdi. Dobbiamo adeguarci". La sostituzione di Favilli: "Era reduce da infortunio e da infiltrazioni. Non è ancora al meglio".

Augusto Austeri