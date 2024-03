Le certezze della Ternana. Con il Parma per fare il bis

di Augusto Austeri

Rispetto per la capolista e nuova fiducia. I rossoverdi si preparano alla sfida con il Parma (domani al "Liberati" ore 14) facendo leva sulle certezze fornite dall’exploit di Palermo e non solo. Nell’ultimo turno, tra i team dalla 7a posizione in giù, la Ternana contro ogni pronostico è stata l’unica a vincere insieme alla Feralpisalò e continua a guadagnare sulle dirette avversarie. Dopo i kappaò con Venezia e Como sono arrivati 8 punti in quattro giornate. Nelle medesime il Bari ne ha conquistati 6, Ascoli, Cosenza, Spezia e Sudtirol 5, Pisa e Sampdoria 4, Reggiana e Feralpisalò 3, Lecco 1. E la media fin qui conseguita nella gestione-Breda condurrebbe alla salvezza diretta. Intanto sono tornati in gruppo Favasuli (nella foto) e Zuberek. Lavoro a parte per Lucchesi che dovrebbe comunque essere disponibile, Viviani e N’Guessan. Oggi, alle 10.30, rifinitura a porte chiuse. Breda sarà in conferenza alle 12.15.

Arbitro e giudice. Ternana-Parma sarà diretta da Giuseppe Collu di Cagliari (1° anno nella Can A-B). Lo scorso settembre ha diretto Como-Ternana 2-1. Assistenti Scarpa-Severino, IV ufficiale Giaccaglia, Var Valeri e Avar Tremolada. Entra in diffida de Boer. Nel Parma è stato fermato il difensore Balogh. Da segnalare i 12 mila euro di ammenda al Palermo "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato più volte un fascio di luce-laser verso i calciatori della squadra avversaria" e "lanciato sul terreno di giuoco numerose bottigliette in plastica, quattro delle quali all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria".

Intanto Ternana e Parma sono unite per Flavia, ragazza ternana che sta combattendo contro una grave malattia. Le maglie rossoverdi avranno il simbolo UGDH Associazione Progetto Flavia. Saranno poi oggetto di un’asta benefica (piattaforma "Charity Stars"), insieme a quattro maglie con patch interna utilizzate dal Parma, che contribuirà anche con la fascia speciale autografata dal capitano (identica a quella del capitano rossoverde) e un pallone Lega Serie B autografato dalla squadra.