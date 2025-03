"Siamo rimasti per riportare la Ternana in B". Casasola e Capuano ora suonano la carica

di Augusto AusteriTERNIC’è anche un potente fattore-riscatto. Nel gruppo non sono molti i reduci dalla retrocessione, ma in tutti loro domina la voglia di non dare tregua alla Virtus Entella e di riportare le Fere dove erano un anno fa. Alcuni di essi sono punti fermi nello scacchiere di Abate, ovvero il capitano Capuano, Casasola e de Boer. Altri, vedi il secondo portiere Vitali e Viviani, che comunque non è in lista, vanno lodati al massimo anche per la professionalità mostrata in allenamento e il supporto alla vita quotidiana del gruppo.

"Sono arrivato qui nel 2021 – ha detto Marco Capuano ad "Arena C" di Trg – con il sogno riportare la Ternana in Serie A, ma non ci siamo riusciti. Dopo la retrocessione mi sono sentito di restare (il capitano, anche se non giocò in quanto infortunato, si presentò in sala stampa dopo la decisiva sconfitta con il Bari lasciando intendere il fermo proposito di immediato riscatto, n.d.r.). Qui viviamo dell’affetto della gente ternana, dal meccanico, al giornalista alle persone del bar. Ho un conto in sospeso con questa città e voglio finire la mia carriera a Terni dove mi trovo bene con la mia famiglia".

"Quando si retrocede – ha detto Tiago Casasola dopo la partita con la Torres – la cosa più facile è andare via. Invece, io e altri compagni abbiamo deciso di restare, senza mai considerare l’idea di andarcene. Ci sentiamo in debito con la piazza. A livello personale qui sono sempre stato trattato con rispetto e apprezzamento. Daremo il massimo fino all’ultimo con impegno e rispetto".

La squadra rossoverde prosegue ad allenarsi con intensità in vista della sfida di Rimini (sabato ore 15) per la quale Abate avrà ampie possibilità di scelta considerando il rientro dalla squalifica di Corradini e de Boer. Lavorano a parte soltanto Damiani e Romeo. Oggi nuova seduta a prevalente carattere tattico all’antistadio (ore 14.30), sempre a porte chiuse.

