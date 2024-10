Le interviste. Abate: "Gara equilibrata. Il risultato è giusto»

Ignazio Abate non si stupisce dell’andamento della gara: "E’ stata la partita che ci aspettavamo, su un campo difficile, su un terreno di gioco pesante e non bello, contro una squadra forte, ben allenata e di gamba. Loro sono partiti forte e abbiamo sofferto la loro velocità sugli esterni. Poi ci siamo assestati e la partita è divenuta molto equilibrata. Nel secondo tempo abbiamo preso gol da una rimessa laterale, ma anche noi abbiamo segnato in modo fortuito. Nell’ultimo quarto d’ora abbiamo creato qualcosa in più con le due punte. C’era la sensazione che ne avessimo più di loro, ma è mancata la zampata finale. Pareggio giusto ed è un punto importante".

Fere non brillanti: "Non è stata una partita bella, ma il terreno era veramente pesante e nel palleggio ha frenato sia noi che loro. Nel primo tempo non siamo stati bravi nel ripulire palloni. Ci sono stati tanti lanci lunghi e l’avevamo preparata così, sapendo che la Torres è molto aggressiva e non ti lascia giocare. Siamo stati anche troppo frettolosi nelle giocate. Nella ripresa siamo andati meglio – conclude

il tecnico rossoverde – ma non siamo riusciti a esprimere un gioco veramente corale e a portare molti uomini oltre la trequarti". Antonio Greco, allenatore della Torres, commenta: "Abbiamo molto rammarico per il risultato e per il gol che abbiamo preso, perché abbiamo offerto una grande prestazione e provato a vincere la partita contro una grande squadra".