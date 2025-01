Le interviste. Abate: "Punti pesanti, gran secondo tempo»

TERNI - "Abbiamo giocato un grande secondo tempo – commenta Ignazio Abate – per voglia, intensità e attributi, dopo una prima frazione strana in cui loro erano bravi a ripartire e noi non avevamo la giusta qualità tecnica e neanche la dovuta precisione. Ci può stare, visto che i punti in palio erano pesanti e giocavamo contro una signora squadra. Ci siamo tra l’altro trovati in svantaggio dopo aver anche noi avuto due situazioni per segnare. Questa partita conferma che dobbiamo insistere sui nostri principi di gioco ed essere sempre attenti in fase difensiva. È difficile dominare per 90 minuti e anche la reazione immediata può dipendere da tanti aspetti. Capisco che qualcuno rumoreggi quando gestiamo il pallone. Ma nella ripresa abbiano schiacciato la Vis Pesaro nella sua metà campo". I cambi hanno dato l’esito sperato: "Curcio e Donati sono entrati bene, consentendo a Cicerelli di allargarsi. Il primo è stato eccellente. Ma tutta la squadra nella ripresa è stata più pulita e ha giocato con meno frenesia". Lo screzio con Stellone e il “rosso“: "Sono cose da campo. È un amico ed è stato anche mio compagno di squadra. E’ stata la mia prima espulsione in carriera ma non credo di aver commesso nulla". "Provo una grande emozione – spiega Francesco Donati, autore del gol-vittoria – anche perchè non segno molto ed è bellissimo esultare sotto la curva. Cerco di fare sempre cose semplici e di adattarmi a quanto mi chiede il mister".

Augusto Austeri