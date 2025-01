Le interviste. Il presidente e il mercato: "Tutto si può migliorare»

"E’ mancato soltanto il gol – spiega Ignazio Abate – e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Nel primo tempo i ragazzi sono stati molto bravi, anche nell’evitare le ripartenze. Nel secondo c’era grande voglia di vincerla e ne abbiamo prese due. E’ mancata un po’ di precisione. In area si deve fare di più. Le tabelle e le chiacchiere non servono a niente. Ho avuto risposte a livello fisico e di compattezza. Anche chi è entrato ha fatto bene. La cattiveria c’è stata, ma se tentiamo di forzarla diveniamo frenetici. Ma abbiamo avuto una serie di opportunità pulite". Il percorso delle Fere è comunque eccellente, ma serve un ulteriore progressione: "Quello che abbiamo fatto non basta per arrivare in fondo – conclude Abate – e sono io che per primo devo aumentare il livello". "Sono partite che possono durare anche mezz’ora in più – commenta il presidente Stefano D’Alessandro – e non cambia nulla. Il pallone non sarebbe entrato. Ai ragazzi non possiamo rimproverare nulla". Il patron parla anche del mercato: "Tutto si può migliorare, ma siamo solo all’inizio e tutti aspettano".

Augusto Austeri