Le interviste. Roberto Breda:: "Andremo a giocarci un’opportunità. Ce lo meritiamo»

TERNI – "Non c’era margine di errore – sottolinea subito Roberto Breda – ma il gruppo è uno spettacolo e penso ai ragazzi infortunati che sono stati con noi in ritiro. E’ stata una vittoria conquistata con volontà e grande applicazione contro il Catanzaro rivelazione del campionato. Devo fare i complimenti a Vivarini. Siamo alla continua ricerca di soluzioni e alternative. I ragazzi hanno giocato con massima attenzione". Il tecnico confida nel grande sostegno dei tifosi per la gara di Piacenza contro la Feralpisalò: "Andremo a giocarci un’opportunità che sembrava una chimera. Ce lo meritiamo noi e se lo merita la piazza. E’ una vittoria di un gruppo che è sempre stato convinto di quello che facciamo e in cui ognuno porta in dote quello che possiede, anche chi gioca meno".

L’immediata ammonizione a Casasola (diffidato, salterà la sfida di venerdì): "Questo è un arbitro bravo e capisco la sua interpretazione. Avevamo commesso 3-4 falli e voleva tenere tutti tranquilli. Forse l’ammonizione non c’era – conclude Breda – ma la gara l’ha gestita bene" "Abbiamo dimostrato ancora una volta di meritare la Serie B – commenta il presidente Nicola Guida ad AM Terni TV – e oggi è stata un’emozione molto forte. Vittoria pesante ed è tutto più bello. Restiamo concentrati. Siamo ancora in zona playout e giocheremo sul campo di una squadra che, seppure retrocessa, gioca benissimo ed è difficile da affrontare".

Augusto Austeri