Le pagelle. Bene Amatucci e Luperini. Lucchesi, pesa l’errore

IANNARILLI 6: incolpevole sulla rete avversaria, compie un grosso intervento a inizio partita. Poi solo ordinaria amministrazione

SGARBI 6.5: svolge il proprio compito con la consueta diligenza e sicurezza

CAPUANO 6.5: si conferma regista affidabile del pacchetto arretrato

LUCCHESI 5.5: torna titolare e la prestazione, lodevole anche in fase avanzata, è purtroppo macchiata dall’errore sul gol di Moreo

CASASOLA 6.5: si muove tanto lungo la fascia di competenza e sforna molti cross

LUPERINI 7: contro la squadra della sua città fa del tutto per segnare ma la traversa gli nega questa gioia. Una spina nel fianco della difesa pisana

AMATUCCI 7: conferma visione di gioco e precisione nelle giocate, qualità che riesce a sfoderare con determinazione e grinta

PYYHTIA 6: gara di notevole impegno per il finlandese che concede il meglio di se stesso nella fase di interdizione (4’ st LABOJKO s.v.)

CARBONI 6: lotta e corre con grinta ma non sempre è preciso nelle giocate (45’ st DIONISI sv) PEREIRO 6: l’uruguaiano, ancora discontinuo, si muove comunque in maniera apprezzabile e prova a servire buoni palloni ai compagni (25’ st RAIMONDO 5.5) FAVILLI 6.5: parte titolare e anche a lui, pisano come Luperini, il palo gli nega la gioia di segnare un gol e di sbloccarsi dall’incantesimo (34’ st DISTEFANO s.v.)

Massimo Ciaccolini