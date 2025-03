Le pagelle. Cicerelli segna ancora ma non basta. Vannucchi incolpevole

VANNUCCHI 6.5: incolpevole sui gol subiti, con due importanti parate evita un passivo più ampio

CASASOLA 5.5: turno negativo per l’argentino che non fa valere la propria esperienza

MAESTRELLI 5: prende il posto dell’infortunato Loiacono e incappa in una giornata storta

CAPUANO s.v.: il capitano deve uscire dopo appena 14 minuti per un infortunio muscolare (dal 14’ st VALLOCCHIA 5: Molto impreciso. Ammonito in diffida salterà la prossima gara)

TITO 5: tenta alcune sortite in avanti ma soffre molto le iniziative di Selvini che nella prima mezzora della contesa fa il bello e il cattivo tempo (1’ st MARTELLA 5: col suo ingresso la difesa non migliora)

CORRADINI 5: l’impegno non difetta ma non è incisivo come dovrebbe (1’ st FERRANTE 5)

DE BOER 5.5: anche l’olandese va in sofferenza sulla mediana

DONATI 5: prestazione opaca, penalizzato anche dal forzato spostamento tattico (1’st FAZZI 5.5: non bene contro la sua ex squadra)

CURCIO 5.5: prestazione non in linea con le proprie possibilità. Sciupa la palla della possibile seconda rete delle fere che avrebbe potuto riaprire la gara prima dell’intervallo (22’ st ROMEO 5.5)

CICERELLI 7: stringe i denti per le non buone condizioni fisiche ma gioca e firma la rete rossoverde, diciottesima personale. Ammonito, salterà Carpi.

CIANCI 5.5: sempre combattivo ma non trova la zampata giusta.

Massimo Ciaccolini