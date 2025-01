Le pagelle. De Boer tra i migliori. Difesa attenta. L’attacco non punge

VANNUCCHI 6.5: il portiere torna dopo aver scontato la squalifica. Trascorre il primo tempo da spettatore ma poi fa la sua parte nelle occasioni avute dal Pontedera

CASASOLA 6: non lesina l’impegno e la determinazione negli affondi, però è meno preciso ed incisivo del solito

LOIACONO 6: tiene bene la posizione senza far correre rischi alla retroguardia (30’ st DONATI: s.v.)

CAPUANO 5.5: il capitano rientra dopo l’infortunio palesando qualche difficoltà sulle ripartenze avversarie

MARTELLA 6: si muove bene proponendosi in maniera apprezzabile anche nella fase offensiva

CORRADINI 5.5: prestazione al di sotto degli standard abituali per il giovane centrocampista che incappa in una giornata storta (15’ st ALOI: 6)

DE BOER 6.5: l’olandese si conferma tra i migliori fornendo una prestazione di grande intensità, senza sbavature

ROMEO 6: con un pizzico di fortuna avrebbe potuto lasciare il segno con un gol vanamente ricercato (36’ st TITO: s.v.)

CURCIO 5.5: inizio d’anno non particolarmente vivace per l’attaccante, anch’egli non assistito dalla buona sorte (15’ st FERRANTE: 6)

CICERELLI 5.5: gli manca la consueta brillantezza con la quale è riuscito a risolvere gare importanti

CIANCI 5.5: si impegna con ardore ma non è sufficientemente lucido nello sfruttare le opportunità avute per far crollare il muro avversario

Massimo Ciaccolini