Le pagelle. Iannarilli salva il risultato. Raimondo pericoloso

IANNARILLI 7: senza colpe sul gol pisano, è pronto a sventare le occasioni degli ospiti

DIAKITE 5.5: soffre la vivacità del gioco offensivo dei toscani. Prende un giallo e rischia anche il secondo.

SORENSEN 6.5: Moreo è un brutto cliente ma il danese, preferito a Capuano per dirigere il pacchetto arretrato, si riscatta con la rete del prezioso pareggio

LUCCHESI 5.5: la sua sfortunata deviazione inganna Iannarilli sul gol avversario. Nel finale manca una grossa opportunità per segnare

CASASOLA 6: in miglioramento rispetto a Parma. Purtroppo, anche stavolta sciupa una buona occasione nella ripresa (dal 16’ st FAVASULI 6)

LUPERINI 5.5: torna dopo la squalifica. Prestazione generosa ma infarcita di errori tecnici (16’ st PYYHTIA 6)

LABOJKO 5: il polacco conosce una giornata negativa finendo, peraltro, nella lunga lista degli ammoniti (24’ st MARGINEAN 6) CELLI 6: parte titolare al posto di Corrado badando essenzialmente alla fase difensiva (24’ st CORRADO 6)

FALLETTI 5: prestazione opaca per l’uruguaiano che rimedia l’ammonizione in regime di diffida ed esce anzitempo per un problema fisico (34’ st DIONISI s.v.) DISTEFANO 6: non segna ma si impegna tanto e nel finale ci prova con un tiro che non sortisce l’effetto sperato

RAIMONDO 6: c’è il suo zampino nella rete delle fere. E’ ancora alla ricerca del suo primo gol al "Liberati".

Massimo Ciaccolini