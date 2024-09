Mercato Ternana: è il giorno di Cianci. Si attende Silvestri, nel mirino Brighenti

E’ il giorno di Cianci, si attende Silvestri, ma attenzione anche a Brighenti. Il mercato rossoverde prevede anche l’arrivo di un portiere e di un alter-ego di Casasola. La partita con il Pescara ha confermato in modo inequivocabile dove e come si è obbligati a intervenire per essere competitivi al massimo livello. Il diggì Foresti e il diesse Mammarella avevano del resto già programmato determinate operazioni e ora si accelera per consentire ad Abate di avere a disposizione qualche nuova pedina-chiave fin dalla sfida di Pontedera (venerdì prossimo ore 20.45), dunque senza attendere le ultime ore di calciomercato (chiusura lo stesso giorno alle ore 24.00). Pietro Cianci, attaccante ben strutturato, classe ’96, oggi sarà a Terni per le visite mediche. Arriva dal Catania con la probabile formula del prestito fino al termine della stagione. E’ molto stimato da Foresti con cui ha condiviso due stagioni al Catanzaro. Per lui la Ternana ha battuto la concorrenza di Arezzo, Ascoli, Feralpisalò e Foggia. Starebbe per concretizzarsi anche l’accordo con il Cesena relativo al difensore centrale Luigi Silvestri (93), del quale si parla da un paio di settimane e per il quale ci sarebbe stato il sorpasso sul Benevento. La scorsa stagione Silvestri ha dato un importante contributo alla promozione in Serie B del Cesena di Mimmo Toscano, anche realizzando 3 gol. Si parla anche di Nicolò Brighenti, classe ’89, difensore centrale e in grado di agire anche su entrambe le corsie esterne. E’ in scadena di contratto con il Catanzaro (dove, come Cianci, ha incrociato Foresti). La società rossoverde (fonte ternananews) ne sta trattando il cartellino con il club calabrese e al calciatore proporrebbe un biennale. Sul fronte-portiere, al nome di Gianmarco Vannucchi (95) del Catania si aggiunge quello di Samuele Massolo (96) del Vicenza, ex Palermo. La Ternana proporrebbe al club veneto uno scambio con il pari ruolo Denis Franchi (02). Per il ruolo di difensore di fascia destra i nomi sarebbero ancora Francesco Donati (01) dell’Empoli e Roberto Iezzi (99) della Pro Vercelli. Per quanto riguarda le probabili partenze, si continua a parlare dei centrocampisti Jakub Labojko e Federico Viviani, oltre che del difensore Gabriele Boloca. Resta invece da definire il futuro di Alfredo Donnarumma, che con Cianci, tra l’altro, potrebbe integrarsi bene. Intanto, dopo un giorno di riposo, la squadra di Ignazio Abate ha ripreso ad allenarsi ieri pomeriggio all’antistadio a porte aperte.

LUTTO. Cordoglio nel mondo rossoverde per la scomparsa di Giancarlo Bellaccini, attaccante della Ternana nel periodo 1949-1953 e da sempre appassionato tifoso. E’ stato proprietario per tanti anni con il figlio Gianluca della storica edicola situata in Corso Tacito dove l’argomento principale trattato con i clienti erano le Fere. Bellaccini aveva 93 anni. Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze della nostra redazione.