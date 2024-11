Pagelle Ternana. Capuano da leader. Aloi sfiora il gol

VANNUCCHI 6: non si sporca i guantoni. Gioca molti palloni di piede e non viene mai impensierito dagli avversari. Praticamente assiste al derby quasi come spettatore non pagante

DONATI 6.5: è molto attivo, ma Gemello gli nega la gioia del gol con due parate consecutive strepitose su altrettanti suoi tiri ravvicinati (dal 46’ st CASASOLA s.v.)

MAESTRELLI 6: gioca meglio nel primo tempo, senza alcuna sbavatura. Nel finale di partita prende un cartellino giallo

CAPUANO 7: il capitato delle fere si conferma leader della difesa e impeccabile nella fase di impostazione dal basso. E’ lui il miglior rossoverde del derby

TITO 6.5: si fa apprezzare per il grande movimento e per l’intelligenza tattica che riesce sempre a mettere al servizio dei compagni di squadra. Non è un centrale difensivo ma nei tre se la cava bene

MARTELLA 6: parte dall’inizio nel cambio di modulo adottato per l’occasione da Mister Abate e fornisce un’interpretazione di gioco all’altezza delle aspettative (dal 35’ st CICERELLI s.v.)

ALOI 6.5: torna titolare disputando una buona gara. Non disdegna la conclusione a porta e Gemello compie una prodezza anche su un suo tiro dal limite. Prende un’ammonizione (dal 27’ st ROMEO 6 tiene bene la posizione)

CORRADINI 6.5: ha nel dinamismo una delle sue più apprezzate qualità, che non fa mancare neanche nel derby. Una conferma importante per la Ternana

DE BOER 6: confermato nella mediana, l’olandese svolge il suo compito con diligenza giocando molti palloni che gestisce con lucidità

CURCIO 5.5: impegno e spirito di sacrificio non sono venuti meno. E’, però, mancata la scintilla che è nelle sue potenzialità e che avrebbe potuto fare la differenza

FERRANTE 5.5: vince il ballottaggio con Donnarumma per sostituire lo squalificato Cianci. Si impegna e compie diversi duelli fisici soprattutto con Plaia. Purtroppo non riesce a pungere e nel finale della partita sciupa una buona opportunità (dal 46’ st DONNARUMMA s.v.)

Massimo Ciaccolini