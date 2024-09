Partita senza storia. Le Fere salutano il patron con una goleada. Travolto il Legnago Salus: al "Liberati» è 8-0

TERNANA

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Donati, Capuano, Loiacono, Maestrelli; De Boer, Corradini (33’ pt Romeo); Carboni (15’ st Mattheus), Curcio (26’ st Ferrante), Cicerelli (1’st Tito); Cianci (15’ st Donnarumma). In panchina: Vitali, Patanè, Casasola, Martella..All.: Abate.

LEGNAGO SALUS (5-3-2): Toniolo; Muteba (1’st Rossi), Pelagatti, Martic, Zanandrea, D’Amore (35’ st Ballan); Demirovic (19’ st Ibrahim), Diaby (19’ st Viero), Franzolini; Svidercoschi, Zanetti (1’st Travaglini) A disp.: Rigon, Berto, Palazzino, Toma, Ruggeri, Bombagi, Noce, Ampollini, Maset, Malumandosko. All.: Gastaldello.

Arbitro: Colaninno di Nola.

Marcatori: 8’ pt e 30’ pt Cicerelli, 21’ pt Carboni, 11’ st Cianci, 13’ st e 34’ st Romeo, 15’ st Donnarumma, 18’ st Maestrelli Ammoniti: Loiacono, Demirovic, Diaby. Recupero: pt 2’. Angoli: 6-1. Spettatori: 3.468 di cui 1.757 abbonati, incasso euro 25.242,51.

TERNI – Le Fere salutano la nuova proprietà con una goleada d’altri tempi. Il nuovo patron Stefano D’Alessandro, presente al "Liberati" accompagnato dall’attuale vicepresidente Antonio Margiotta, si lustra gli occhi e a fine partita scende sul terreno di gioco per complimentarsi con la squadra. Abate, che non ha a disposizione gli infortunati Aloi e Krastev, propone un turnover più rilevante del previsto: spazio a Donati, Maestrelli, de Boer e Carboni. Durante il riscaldamento si infortuna Damiani (distorsione al ginocchio) e nell’undici subentra Corradini (che uscirà a sua volta alla mezzora per un leggero problema muscolare). Ternana subito in forcing e Legnago che oppone una resistenza destinata a cedere ben presto. Dopo un gol fallito da Maestrelli, all’8’ arriva il vantaggio siglato da Cicerelli che sfrutta un ottimo assist in profondità di Corradini e batte Toniolo con un pallonetto. Gli ospiti segnano su palla da calcio d’angolo, di testa con Svidercoschi, ma è fuorigioco. Raddoppio rossoverde di Carboni che scatta sul filo del fuorigioco dopo una pregevole combinazione con Curcio e supera con un tocco raffinato il portiere. Vannucchi si oppone a un colpo di testa di Svidercoschi, poi il Legnago si perde di fronte agli assalti rossoverdi. Cicerelli fa doppietta alla mezzora, in girata su cross di Capuano. A fine frazione Toniolo si oppone a un sinistro di Cianci. La ripresa vede subito la giostra dei cambi (con Tito le Fere passano al 3-5-2) e la musica non cambia. Anzi, il punteggio assume proporzioni impensabili. All’11’ Cianci realizza il 4° gol in campionato ed è anche il poker rossoverde. Due minuti dopo il Legnago sbaglia un disimpegno e Romeo fa 5-0 anche in virtù del non perfetto intervento di Toniolo. Entra Donnarumma al quarto d’ora e colpisce subito per il 6-0. Curcio ci prova con un gran calcio piazzato al 18’, la traversa gli dice no, Maestrelli riprende e insacca. L’ultimo gol è di Romeo che fa doppietta su cross di Tito.

Augusto Austeri