Ternana: Preparazione ai Playoff e Sfida con Milan Futuro

Rigenerare il gruppo, recuperare al meglio alcune pedine e ricompattare la piazza. In casa rossoverde c’è la consapevolezza che per affrontare i playoff con chance di successo occorrerà gestire in modo opportuno su tutti i fronti il lungo tempo a disposizione. Sul campo, soprattutto dopo il termine della stagione regolare, la tensione della squadra dovrà essere mantenuta sui giusti livelli. Tra l’altro, in quel periodo non sarà semplice reperire avversarie di livello tale da poter disputare amichevoli probanti. Ora sembra comunque prioritario risollevare il morale del gruppo, aspetto che va quasi sempre a incidere sull’espressione fisico-atletica, vedi anche la gara con il Carpi (soprattutto nel secondo tempo).

Per Fabio Liverani e il suo staff questa è la prima settimana completa di lavoro. Il tecnico, in parallelo alla preparazione specifica per la sfida con il Milan Futuro (domenica ore 12.30), può dunque iniziare a sperimentare quello che sarà il suo credo tattico. Alla ripresa degli allenamenti al "Taddei", seguita anche dal presidente Stefano D’Alessandro e da suo fratello Maurizio, è tornato a lavorare in gruppo Capuano che domenica scorsa non è sceso in campo a causa del problema muscolare evidenziato a Lucca. Per la partita con i rossoneri Liverani recupera anche Cicerelli e Vallocchia che hanno scontato il turno di squalifica. Non saranno disponibili Maestrelli e Millico, fermati per un turno rispettivamente per l’espulsione e l’ammonizione rimediate contro il Carpi. La loro assenza si aggiunge a quella degli infortunati Loiacono, Romeo e Brignola (che lavora a parte). E’ in dubbio Corradini (terapie), sono da seguire Cianci e Tito che ieri hanno svolto un "differenziato".

All’allenamento c’era un buon numero di tifosi che all’ingresso in campo hanno applaudito i calciatori e il tecnico. Il Centro Coordinamento Ternana Clubs ha esposto lo striscione "Insieme fino alla fine...forza ragazzi siamo con voi". Oggi doppia seduta campo-palestra, a porte aperte (ore 10.30 e ore 15.00). Al momento in cui scriviamo non è noto l’esito del ricorso presentato dalla Ternana Calcio contro la penalizzazione, discusso ieri al TAR del Lazio.

Prevendita. I biglietti per Milan Futuro-Ternana (stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno) sono disponibili online sul circuito VivaTicket e a Terni presso Biglietteria Centrale in Via Battisti 14. Il costo è 5 euro (intero) e 1 euro (ridotto under 16) a cui aggiungere le commissioni. Chiusura prevendita curva ospiti ore 19 di sabato.