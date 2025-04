Ternana Calcio: Operazione Playoff e Appello all'Unità dopo la Delusione

Dall’entusiasmo collettivo pre-derby alla delusione a 360 gradi il passo è stato breve. In due partite le Fere hanno in pratica distrutto le speranze di primato. Scatta dunque la lunga operazione-playoff, con la necessità di blindare il 2° posto, come anche sottolineato da Fabio Liverani, vedi un punto da conquistare nelle restanti tre sfide della stagione regolare: sul campo del Milan Futuro, al "Liberati" con la Pianese e a Chiavari nell’ultima giornata che si sperava potesse riservare ben altro pathos.

La squadra riprende ad allenarsi oggi alle 15 al "Taddei" a porte aperte, in vista della gara con i rossoneri di Massimo Oddo in programma domenica alle 12.30 al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno. Tra i tifosi si è inevitabilmente accentuata e inasprita la spaccatura generata dall’esonero di Ignazio Abate. "Trasformiamo l’amarezza in amore – ha detto il presidente Stefano D’Alessandro dopo Ternana-Carpi – tutti uniti verso l’obiettivo".

Anche il Centro Coordinamento Ternana Clubs invita a ritrovare la coesione. "La situazione che per vari motivi si è creata (senza andare a cercare per forza il, o i, colpevoli) – si legge nel comunicato – non giustifica, e non deve giustificare, il disfattismo, il pessimismo e soprattutto lo sproloquio che si è creato intorno alla squadra, alla società e in generale all’ambiente rossoverde". Il CCTC sottolinea la "grande opportunità" dei playoff, che c’è "un mese e mezzo di tempo per far sì che squadra e società possano lavorare" per l’obiettivo di vincerli e che "anche noi tifosi possiamo, preparandoci tutti nel migliore dei modi, ognuno nel proprio ambito".

Ci si auspica "che da oggi in poi si metta fine a questa guerra fratricida tra tifosi pro e contro quanto successo". Solo se siamo tutti uniti, si può raggiungere l’obiettivo che tutti auspichiamo e vogliamo!".

Settore giovanile. L’Under 17 pareggia 1-1 in casa con l’Arezzo (gol di Angher) e il Benevento, che batte il Gubbio, 4-1, la raggiunge al 1° posto del girone. Nell’altra sfida con i pari età amaranto giocata allo "Strinati" l’Under 15 vince 3-0 (Pigato, Romaldini, De Angelis). Non si ferma l’Under 16 che vince 1-0 sul campo della Casertana (gol di Rosati) e si mantiene in vetta al girone C a +1 sull’Ascoli e +2 sul Perugia. Sabato la Primavera aveva rimediato un’inattesa sconfitta per 3 a 0 ad Avellino, ma resta con un buon margine al 4° posto in zona playoff.

Intanto "la Ternana Calcio in tutte le sue componenti – riporta una nota ufficiale – partecipa al lutto cittadino indetto per la barbara uccisione della nostra giovane concittadina, Ilaria Sula. Alla sua famiglia ed agli amici vadano ancora le nostre condoglianze e l’abbraccio più commosso".