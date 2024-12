Pescara-Ternana: partita anticipata alle 15, obbligo tessera del tifoso in arrivo?

Pescara-Ternana si gioca alle 15, non alle 19.30. E oggi il Gos potrebbe confermare l’obbligo di tessera del tifoso. Ma anche all’"Adriatico" le Fere avranno un buon numero di supporter al seguito. Intanto, dopo il giorno di riposo, questa mattina alla ripresa degli allenamenti ci saranno ulteriori indicazioni relative ai calciatori in dubbio.

Orario e trasferta. La Lega Pro ha "preso atto della comunicazione del Prefetto di Pescara" (effettuata ieri, n.d.r.), "in relazione alle criticità rappresentate concernenti la disputa alle ore 19.30 della gara" "inerenti a motivi di ordine e sicurezza pubblica" e "sentite le società" ha disposto l’anticipo dell’orario d’inizio. Questa mattina ci sarà la riunione del Gos in merito a quanto suggerito dall’Osservatorio sulle Manifestazioni sportive, vedi obbligo Fidelity Card. Per la sottoscrizione o il rinnovo di quest’ultima sembra ci siano varie richieste da parte dei tifosi rossoverdi. Ci sono un buon numero di adesioni alla trasferta organizzata dal Centro Coordinamento Club e da Rocca Rossoverde. L’orario anticipato potrebbe inoltre agevolare chi intende partire con mezzi propri.

Il capitano. Marco Capuano tenta il recupero per il big match dopo aver saltato la gara con la Pianese per squalifica e quella con la Virtus Entella per infortunio. "Ho indossato per quattro anni la maglia biancazzurra – spiega a Ternana Time – e sono nato a Pescara. Dunque ci terrei particolarmente ad essere in campo, anche perchè la sconfitta dell’andata non l’ho ancora digerita. Domenica ho seguito la partita dalla panchina. Ci tenevo, perchè penso che il capitano deve stare sempre vicino alla squadra. Risento di un problema che si è manifestato a Carpi ed è un po’ peggiorato con il Milan Futuro. Va trattato con i guanti, ma sto meglio. Di certo, non potrei giocare 90 minuti a Pescara con il rischio di farmi male. Vado avanti alla giornata. E’ la partita a cui tengo di più. Ho vinto la Serie B a 20 anni con Zeman. Terni è la mia seconda casa. Farò di tutto per esserci". Oltre a Capuano, sono in dubbio il pari ruolo Maestrelli (problema muscolare durante il riscaldamento di domenica scorsa) e Tito (ha giocato 70 minuti nonostante due soli allenamenti in due settimane, poi ha dovuto fermarsi).

Giudice sportivo. Un turno di squalifica per Vannucchi per l’espulsione di domenica scorsa. Casasola entra in diffida. Nel Pescara, stop di una giornata per l’attaccante Vergani.

Arbitro. E’ Andrea Zanotti di Rimini. Incrocia le Fere per la prima volta ed è al 3° anno in Can Pro. Sarà assistito da Giacomo Bianchi di Pistoia e Andrea Cecchi di Roma 1, dal IV ufficiale Domenico Leone di Barletta.