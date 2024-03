Serie B femminile, battuto anche il Chievo. La Ternana Women vince e resta al comando

TERNI – La Ternana Women batte 2-0 il Chievo al "Moreno Gubbiotti" di Narni e resta al comando del campionato di Serie B. Non è stata una gara spettacolare, anche per la buona compattezza mostrata dal team ospite. Nella fase iniziale il Chievo appare aggressivo. Le rossoverdi controllano bene e si portano in vantaggio al 15’: Pirone viene atterrata da Cresci proprio sul limite dell’area e Vigliucci trasforma il calcio di rigore. La Ternana aumenta i ritmi di manovra e Vigliucci trova il bis al 39’ quando intercetta un pallone, entra in area e di sinistro in diagonale insacca sul palo opposto. Nel secondo tempo la partita è caratterizzata anche da varie interruzioni dovute a infortuni. Si segnalano un paio di pericolose situazioni per parte (Vigliucci e Pirone per le locali, Landa e Began per le ospiti). Dopo la 19a giornata la Ternana è in vetta con 50 punti insieme alla Lazio vittoriosa 2-1 a Bologna. Si stacca a -4 il Cesena che perde 2-1 in casa del San Marino. Domenica prossima le rossoverdi giocheranno in casa con l’Arezzo, mentre per il team capitolino ci sarà il derby con la Res Roma.