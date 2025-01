Serie C, le interviste della sfida al "Liberati». Il tecnico Abate: "Dovevamo chiuderla prima. Però il Gubbio darà filo da torcere a tutti»

TERNI - "Credo che il nostro primo tempo sia stato il migliore della stagione - commenta Ignazio Abate - e ho avuto anche l’impressione che i ragazzi si divertissero. Nella ripresa abbiamo rallentato, forse a livello inconscio per il doppio vantaggio e per l’uomo in più. Questo deve farci riflettere, ma abbiamo comunque avuto le occasioni per chiudere la partita e quelle vanno sfruttate. Il Gubbio darà filo da torcere a tutti. La mia squadra ha avuto un approccio feroce. I ragazzi hanno un’anima forte ed entrano sempre in campo per vincere". La serie positiva raggiuge 21 turni e sembrano consolidarsi le prospettive: "Possiamo fare altri passi in avanti e il nostro stadio puo’ portarci punti quando diventa una bolgia. Alla fine arrivera’ la squadra piu’ continua. Al mercato pensa la società. Io penso ad allenare i calciatori che ho".

"Non c’è un budget definito per il mercato - spiega il presidente Stefano D’Alessandro - ma sono importanti le opportunità e quello che chiede il Mister. Stiamo avendo indicazioni precise su quello che va fatto. Per il progetto stadio-clinica ho incontrato Tagliavento (ad Ternana Women) e ci rivedremo a breve. Ci sono nodi da sciogliere, ma anche la volonta reciproca di andare avanti".

"Il Gubbio è una bella squadra - spiega Emmanuele Cicerelli - è venuto a giocare a calcio. Nel finale abbiamo avuto qualche difficoltà".

Augusto Austeri