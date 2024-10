Sestri Levante Ternana 0-1, Cicerelli allo scadere

Terni, 29 ottobre 2024 – Tre punti servivano e tre punti sono arrivati per permettere alla Ternana di restare aggrappata al vertice della classifica. Il pareggio interno con il Rimini del turno precedente, l’emergenza a centrocampo e i due punti di penalizzazione previsti, ufficializzati dal Tribunale federale nazionale per il mancato versamento nei termini delle quote Irpef (tre mesi d’inibizione per l’ex presidente Nicola Guida), rendevano la gara di Sestri Levante una sorta di crocevia per i rosssoverdi di mister Ignazio Abate. Partita difficile che tale si è rivelata. La Ternana, pur rischiando il minimo, non ha sviluppato il consueto volume di gioco trovando ben pochi sbocchi. Nel primo tempo l’occasione migliore se la procura Cianci con una girata sotto-porta. Nella ripresa le Fere si accendono nel finale, prima il subentrato Curcio coglie il palo, quindi al 90° Cicerelli realizza il rigore concesso per atterramento di Cianci, che costa peraltro l’espulsione al difensore ospite.

Ste.Cin.