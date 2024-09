Tegola-Ternana, penalizzazione in arrivo. Cessione, Guida valuta il passo indietro

Penalizzazione in arrivo, trattativa di cessione in fase di stallo. Interviene con una nota ufficiale il sindaco Stefano Bandecchi. L’auspicio è che a Pesaro i rossoverdi non risentano dell’incerto scenario societario.

Le voci e le indiscrezioni relative agli F24 riguardanti Irpef e Inps in scadenza lunedì scorso sono giunte al capolinea in virtù del comunicato ufficiale con cui la Ternana Calcio afferma "di aver parzialmente ottemperato al pagamento dei suddetti". La sostanza è una praticamente certa penalizzazione in classifica di 2 punti (forse riducibili a uno).

La trattativa. Varie indiscrezioni rivelano che Benedetto Mancini, figura di riferimento della TimeNova Holding SA, continua a manifestare ottimismo in merito alla possibilità di acquisire a giorni la Ternana Calcio. Voci vicine alla Società rossoverde riferiscono invece che Nicola Guida starebbe valutando un passo indietro, anche considerando che, sembra, a ieri non sarebbe ancora stato accreditato l’importo-anticipo da parte di Mancini (contestato in città con volantini e manifesti) e con cui si sarebbe potuto provvedere a saldare nella totalità gli adempimenti in scadenza.

Bandecchi. "Ho appreso direttamente dal presidente Guida – spiega il sindaco di Terni in una nota ufficiale – che la scadenza dell’altro ieri non è stata completamente onorata in prima battuta e mi viene detto che solo oggi i conti correnti sono stati aggiornati per il saldo dei contributi. È chiaro quindi che la Ternana Calcio sarà sanzionata per almeno due punti di penalità ma che potrà ricorrere dato il pagamento tardivo effettuato". "Sempre Guida mi informa che le trattative per la cessione sono in corso in modo serrato". "Io stesso – prosegue – avrò degli incontri per tentare di capire esattamente cosa si sta facendo". Bandecchi invita i tifosi "a non tirare conclusioni affrettate, né ipotesi di complotti" e rassicura che nelle trattative "si tiene sempre a cuore non solo il ruolo della Ternana sul campo", ma anche il progetto stadio-clinica. Poi: "Noi tuteleremo il patrimonio di tutti i cittadini che riconosciamo nella maglia della Ternana". Infine, Bandecchi rivolge un appello ai calciatori "a fare il loro mestiere come bravi professionisti dato che sino ad oggi gli impegni nei loro confronti sono stati onorati" e chiede "di aiutare il presidente Guida a fare il suo mestiere nel modo più sereno possibile". "Faccio mie le parole del sindaco – aggiunge l’assessore Marco Schenardi – sono in stretto contatto con lui e tutti coloro che possono dare un apporto positivo". In vista della gara di Pesaro (domani, 20.45), questa mattina di rifinitura all’antistadio (ore 11). Unico indisponibile Aloi.