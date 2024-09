Ternana Abate: "Adesso attendo rinforzi"

E’ in vista un finale di mercato fondamentale, in cui è proibito sbagliare. Ammesso che occorressero indicazioni definitive, crediamo che la sconfitta con il Pescara le abbia fornite in pieno. "La società sa quello che penso – ha spiegato Ignazio Abate nel post-gara – e mi aspetto qualcosa dal mercato davanti. Ma anche dietro siamo corti. Ho sempre detto che le dinamiche e le tempistiche obbligano ad attendere. La società ha fatto sforzi importanti e va lasciata lavorare". Sul primo gol degli abruzzesi c’è stato il clamoroso errore di Franchi, episodio che dunque esula da qualsiasi meccanismo di gioco. Sul secondo la fase di disimpegno e quella difensiva sono apparse tutt’altro che impeccabili. La Ternana non può permettersi di tornare in svantaggio davanti al proprio pubblico, alla 1a giornata di un campionato in cui deve essere competitiva, dopo due soli minuti dall’aver rimesso in piedi una gara complicata. "Non dovevamo perdere quel pallone in uscita in modo banale dopo il pareggio – commenta ancora il tecnico rossoverde – ma dovevamo aspettare per stabilizzare la partita. Poi il Pescara negli ultimi 20 minuti si è difeso in modo ordinato. E’ stata una sfida sempre caratterizzata da palle sporche, ma questa è la Serie C". Serata-no per la fase offensiva, nonostante il cambio di modulo, a conferma delle difficoltà già emerse contro la Casertana. L’impiego del tandem Ferrante-Rovaglia non ha prodotto quanto auspicato: "Dovevamo lavorare meglio con le due punte e le combinazioni. Si sono trovati troppo poco". Sulla fiducia a Franchi: "Lo vedo più sereno e più avanti rispetto a Vitali, con maggiore padronanza nel ruolo". Le poche note positive: "Corradini, Patanè e Romeo sono entrati bene e anche i due centrali hanno fatto bene. Mi porto dentro lo spirito e gli occhi dei ragazzi che hanno tutti cercato di lottare. Ma occorre un altro impatto e dispiace perdere al debutto davanti al nostro pubblico che ci ha sempre sostenuto. Quando cambi nove giocatori si devono trovare alchimia ed equilibri. Non dobbiamo cercare alibi – conclude Abate – ma soffrire e diventare come la nostra gente per far girare la ruota".

Mercato. Da inizio settimana si parla dell’arrivo di un portiere con buona esperienza. LA candidatura forte è quella di Gianmarco Vannucchi (95) svincolatosi dal Taranto. C’è necessità di un’alternativa a Tiago Casasola per la fascia destra della difesa. I nomi sarebbero Francesco Donati (01) dell’Empoli e Roberto Iezzi (99) della Pro Vercelli. Si attende l’arrivo di un attaccante. E’ molto forte la concorrenza per Pietro Cianci (96) del Catania (è stato due stagioni nel Catanzaro di Foresti), vedi Arezzo, Ascoli, Feralpisalò e Foggia.

Notiziario. La squadra rossoverde riprende ad allenarsi questo pomeriggio dopo il sabato di riposo, in vista della partita di Pontedera in programma venerdì (ore 20.45) che è anche il giorno di chiusura del calciomercato.