Ternana-Pianese: Obiettivo Secondo Posto e Preparazione Playoff

di Augusto Austeri

TERNI

Un punto e poi a capo. Contro la Pianese (domani al "Liberati, ore 15) i rossoverdi provano a mettere in cassaforte il secondo posto con almeno un pareggio, per poi dedicarsi alla preparazione in ottica playoff. Fabio Liverani analizza il momento della squadra: "Contro il Carpi abbiamo giocato una partita disordinata con delle scorie, mentre con il Milan Futuro ci sono stati un discreto primo tempo e una buona ripresa. Era evidente che i ragazzi avrebbero dovuto smaltire la delusione e ci stanno riuscendo. Vedo grande impegno e volontà. Dal punto di vista mentale è stata una settimana più libera delle precedenti. Vedremo cosa accadrà in partita. In qualsiasi modo dovremo fare risultato. La squadra è in crescita. Manca la scintilla e dobbiamo trovarla lunedì". Le sconfitte hanno rallentando il percorso tattico in ottica spareggi: "Stiamo già provando a giocare in modo diverso. Non parlo del prima. Lavoriamo per avere un equilibrio. Pensiamo ai playoff, al di là di fare una partita in più o in meno. Ma la squadra merita il secondo posto per il campionato che ha fatto". La Pianese sarà un brutto cliente: "Dobbiamo arrivare al risultato attraverso la prestazione, con il rispetto per una squadra che ha vinto l’ultima per 4 a 0 e verrà a fare la partita. Anche noi – conclude Liverani - dovremo essere liberi mentalmente".

Campionato Primavera. Il tecnico Stefano Morrone commenta sui canali ufficiali la qualificazione della sua Ternana ai playoff: "Soddisfazione incredibile e risultato storico. Ripenso a quando abbiamo iniziato a lavorare il 29 luglio e alla tanta fatica di tutti. Ho una squadra e uno staff straordinari. Meritiamo di essere dove siamo, soprattutto per non aver mai mollato. Rispetto al girone d’andata i ragazzi sono cresciuti non solo come atleti, ma anche come uomini. E’ questo, del resto, l’obiettivo del settore giovanile, anche al fine di portare calciatori in prima squadra".

COSI’ IN CAMPO. Lunedì 21 aprile ore 15, stadio "Libero Liberati".

TERNANA (4-3-2-1): Vannucchi; Donati, Maestrelli, Capuano, Tito; Corradini, de Boer, Aloi; Curcio, Cicerelli; Cianci. All.: Liverani.

PIANESE (3-4-1-2): Filippi; Masetti, Ercolani, Indragoli; Da Pozzo, Proietto, Simeoni, Nicoli; Marchesi; Mignani, Bacchin. All.: Formisano. ARBITRO: Tropiano di Bari.