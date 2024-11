Ternana, Abate pensa a un mini-turnover. E il presidente D’Alessandro va dai tifosi

Con queste Fere è difficile affermare "squadra che vince non si cambia". Anche in vista della gara di Carpi (lunedì ore 20.30) è probabile che Ignazio Abate sia alle prese con qualche dubbio, considerando la crescita di condizione generale del gruppo, che alcune pedine giunte in rossoverde come potenziali seconde linee hanno dimostrato di meritare fiducia e che elementi del calibro di Casasola e Donnarumma, anche se impiegati a gara in corso, stanno evidenziando rabbia positiva e grande volontà di fornire un ottimo contributo alla squadra (vedi i loro gol domenica scorsa e non solo). Va inoltre ricordato che dopo la gara con la Lucchese, nonostante il 5-0, il tecnico ha tenuto a evidenziare alcuni aspetti che non gli sono piaciuti. Dunque, anche se è probabile che l’ipotetica formazione per il "Cabassi" non dovrebbe discostarsi più di tanto da quella che è scesa in campo domenica scorsa, non sono da escludere un paio di ballottaggi, con particolare riferimento alla difesa, al centrocampo e alla trequarti.

Dal campo. La squadra ha svolto un doppio allenamento a porte aperte all’antistadio, a cui hanno preso parte tutti gli effettivi, tranne ovviamente i lungodegenti Krastev e Damiani. Quest’ultimo ha terminato a Villa Stuart la prima fase di riabilitazione e da ieri è a Terni, dove continuerà a seguire il protocollo conseguente all’intervento al legamento crociato a cui si è sottoposto lo scorso settembre. Oggi all’antistadio (ore 11) i rossoverdi inizieranno a rifinire la parte tattica e dunque scatteranno le porte chiuse. Alle 13.15 parlerà in conferenza stampa il centrocampista Federico Romeo.

Tifosi. Il presidente Stefano D’Alessandro ha fatto visita alla sede del Centro Coordinamento Ternana Clubs, confermando ai presenti di voler attuare un progetto pluriennale, anche parlando del progetto stadio-clinica. Con D’Alessandro c’erano suo fratello Maurizio, il direttore operativo-gestionale Giuseppe D’Aniello, la SLO Costanza Farroni e il responsabile comunicazione Lorenzo Modestino. "Speriamo di aver fatto toccare con mano al nuovo presidente quello che è il mondo e la storia rossoverde – si legge nella nota del CCTC – grazie e soprattutto alle molte immagini che abbiamo appese e che la raccontano dalla prima serie A fino ai giorni nostri".