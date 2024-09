Ternana, Alessio Curcio subito nell’undici: "Spero di fare un ottimo campionato"

E’ stato uno più attesi per la sfida di Gubbio. Alessio Curcio, duttile attaccante classe ’90 arrivato in extremis dal calciomercato, era già stato accostato alle Fere in un paio di stagioni e anche stavolta c’è stato il timore che le strade non si potessero incrociare: "E’ arrivato il momento giusto – spiega sui canali ufficiali della Ternana – e spero di fare con la squadra un ottimo campionato. E’ stata una trattativa nata qualche giorno prima della chiusura del calciomercato, poi ha preso sempre più forza e si è chiusa in modo positivo nelle ultime ore. A livello personale non mi creo mai aspettative, perchè ogni annata è a se’, ma sicuramente ci saranno l’impegno e la voglia di migliorare rispetto alle precedenti". C’è una retrocessione da riscattare e i tifosi, presenti in buon numero a Pontedera, saranno in molti anche sabato prossimo: "Ormai quello che è stato è purtroppo andato. Guardiamo al presente e lavoriamo. A fine campionato vedremo cosa avremo fatto. Sono sicuro che a Gubbio sarà una bella partita e che i nostri tifosi ci daranno una grossa mano. Dunque – conclude Curcio – dovremo fare di tutto per conquistare un risultato positivo".

Arbitro. Designazione d’esperienza: Andrea Ancora della sezione di Roma 1, 5° anno nella Can Pro. Non ha mai incrociato la prima squadra rossoverde. Due precedenti con la Primavera: 2022/2023 Perugia- Ternana 0-1, 2023/2024 Salernitana-Ternana 2-1. Gli assistenti saranno Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 e Manuel Marchese di Pavia, il IV ufficiale Alessandro Silvestri di Roma 1.

Iniziativa. Ingresso gratuito al "Barbetti" (soltanto settore ospiti) per i bambini nati dal 2017. Il biglietto omaggio (fino a esaurimento posti) può essere erogato soltanto dall’A.S.Gubbio 1910 e richiesto tramite mail a [email protected] con i dati anagrafici del bambino e del genitore che sarà con lui il giorno della gara. La società eugubina confermerà o meno la disponibilità del biglietto. "In caso di non risposta o risposta di non disponibilità del biglietto – riporta il comunicato – si prega di non presentare il bambino ai cancelli dello stadio in quanto sprovvisto di regolare titolo di accesso".

Primavera. I rossoverdi di Stefano Morrone sono stati sconfitti per 2-1 dal Gubbio di Alessandro Sandreani nell’amichevole disputata al "Mario Cicioni" (per le ferette gol di Turella). Nello stesso impianto la Ternana sfiderà lo Spezia domenica 15 settembre alle ore 11, gara della 1a giornata di campionato.