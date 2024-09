Ternana all’attacco, servono i gol col Pineto

Le Fere hanno ripreso da allenarsi all’antistadio dopo il giorno di riposo e gli attaccanti affilano le armi. Ma sotto rete sembra necessario anche un maggior contributo dei centrocampisti. In vista c’è la sfida con il Pineto (domenica al "Liberati" ore 20.45), team imbattuto e che vanta grande solidità (un solo gol subìto, quello di domenica scorsa in occasione della vittoria 3-1 sull’Arezzo). Non si può certamente parlare di gara fondamentale alla 4a di campionato, ma la Ternana, che non nasconde le proprie ambizioni di immediata risalita, dovrà comunque iniziare a sfruttare il fattore-Liberati e fare del tutto per conquistare il successo pieno al fine di evitare il rischio di trovarsi ben presto a rincorrere, vedi il già considerevole -5 dalla Virtus Entella che ha battuto anche l’Ascoli nel posticipo. Dunque, se l’indubbia potenza rossoverde sul fronte offensivo deve mostrarsi in tutta la propria concretezza, la gara con gli abruzzesi deve essere l’occasione giusta per farlo. Questo, a fronte degli importanti progressi evidenziati in fase difensiva nelle ultime due gare e del notevole possesso palla espresso anche a Gubbio dove è rimasto il rammarico per non aver sfruttato le ottime occasioni create (e restano dubbi sul gol annullato a Cianci). Vedremo in particolare se domenica prossima Ignazio Abate opterà per un modulo con due punte, o se confermerà i tre a supporto di un solo attaccante di ruolo. Sarà anche interessante vedere se nell’undici iniziale ci sarà almeno uno tra Cianci e Curcio, entrambi alla ricerca della migliore condizione e di un buon minutaggio. Resta out il centrocampista Aloi. Lavoro differenziato per il difensore mancino Tito.

Arbitro. Anche per la sfida con il Pineto i rossoverdi trovano un direttore di gara esperto. E’ stato infatti designato Antonio Di Reda di Molfetta, che è al 4° anno nei professionisti. Nel suo curriculum ci sono 24 gare del campionato di Serie C (9 nel girone B). Gli assistenti saranno Pierpaolo Vitale di Salerno e Simone Della Mea di Udine, il IV ufficiale Andrea Traini di San Benedetto del Tronto.

Giudice sportivo. Multa di 1.000 euro alla Ternana in seguito al lancio di tre fumogeni, un petardo e una bottiglietta d’acqua semipiena da parte dei suoi sostenitori in vari momenti della gara di Gubbio. PREVENDITA. I biglietti per Ternana-Pineto saranno disponibili dalle ore 16 odierne online su www.vivaticket.com e nelle rivendite ufficiali del medesimo circuito. Ricordiamo che, in tutti i settori disponibili, per gli under 18 il prezzo del biglietto è 5 euro e per gli under 6 è 2 euro.