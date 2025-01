Ternana allo sprint per Tozzuolo e Brignola. Patanè, Carboni e Krastev lasciano le Fere

di Augusto AusteriTERNITrattative in standby per Alessandro Tozzuolo ed Enrico Brignola. Intanto, ci sono tre partenze ampiamente previste, ma con i posti in lista si gioca sul filo. Tozzuolo, difensore classe 2002, è in scadenza di contratto con il Gubbio e ha già dato il proprio assenso al trasferimento alla Ternana. Ma resta da risolvere la questione delle cifre tra le due società. Per Brignola, attaccante classe ‘99 del Catanzaro non è da escludere che possa esserci un nuovo summit nelle ultime battute di mercato (chiusura lunedì prossimo alle 24). Il calciatore sembra infatti destare interesse anche in Serie B. Il Bari sembra in tal senso defilarsi, avendo proposto ai giallorossi uno scambio con Sibilli che invece ieri è passato alla Sampdoria. Sembra persistere la Salernitana.

Intanto, l’attaccante esterno Nicola Patanè lascia la Ternana e passa alla Pergolettese tramite l’Hellas Verona. Il centrocampista Michele Carboni e il difensore Dimo Krastev rientrano rispettivamente a Cagliari (con destinazione Torres) e alla Fiorentina.

Dal campo. I rossoverdi proseguono a porte chiuse il lavoro in vista della gara di Legnago (domenica ore 15). Abate, che essendo squalificato non sarà in panchina, potrà contare su Romeo che ha scontato il turno di stop, oltre che per la prima volta su Millico e Vallocchia. Le caratteristiche dei due nuovi arrivati vanno ad ampliare il numero delle opzioni tattiche da poter adottare a centrcampo e in attacco. Anche stavolta sono da verificare le condizioni di Maestrelli. Il giovane difensore ha saltato le ultime quattro partite per infortunio e sta svolgendo in gruppo solo una parte del lavoro.

Settore giovanile. Domani contro il Bari al "Moreno Gubbiotti" di Narni (ore 11) la Primavera di Stefano Morrone proverà ad allungare la serie positiva di sette turni che le ha consentito di portarsi in piena zona playoff. Il tecnico, anche nella complicata fase iniziale di stagione, ha del resto sempre manifestato fiducia nel lavoro e nella crescita della squadra, adesso 5a in classifica a -2 da Palermo e Benevento che occupano la 3a posizione. Domenica al "Sabotino" (ore 11), scenderà in campo l’Under 14 contro l’Ascoli. Turno di riposo per i campionati Under 15, Under 16 e Under 17.