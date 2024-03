Ternana, arriva la capolista Parma. Breda: "Rispetto ma niente paura"

Arriva la più forte. Il grande exploit di Palermo indica che i rossoverdi possono provare a giocarsela, ferma restando la capacità di restare con in piedi in terra. "La preoccupazione è il Parma – spiega Roberto Breda – da affrontare senza paura, ma con massimo rispetto. C’è il rischio-entusiasmo, ma dobbiamo fare punti perchè siamo quintultimi. Dovremo aumentare in intensità, qualità, concentrazione e personalità. E contro calciatori come quelli del Parma i duelli fanno la differenza". A Palermo la Ternana è tornata a spingere come nella prima fase della gestione-Breda: "Andare in avanti e guadagnare campo è un atteggiamento che mi piace, al di là dei moduli, come andare a prendere "alti" i nostri avversari, cosa che per un periodo non ci è riuscita. E’ un mese che lavoriamo con questo gruppo e la convinzione aumenta anche grazie a partite come quelle di Reggio Emilia e Palermo". L’alternanza Favilli-Raimondo e il "peso" di decidere: "Abbiamo un parco attaccanti con più alternative rispetto all’inizio. Fare le scelte porta ovvie difficoltà anche a livello personale. Sono tutti bravi e ti dispiace lasciarne fuori qualcuno. Ma tutti si mettono a disposizione e devo scegliere in base alla gara, sapendo che, giustamente, chi resta fuori è insoddisfatto. Ma in tutti c’è l’atteggiamento giusto". Nei 25 convocati tornano Favasuli e Zuberek. Non c’è Lucchesi che risente di un affaticamento muscolare. Ancora out N’Guessan e Viviani. Probabile conferma dell’undici di Palermo (possibili ballottaggi Pyyhtia-de Boer e Favilli-Raimondo). IL PARMA. Sono assenti il difensore Balogh squalificato, il centrocampista Bernabè infortunato e Charpentier. In mediana tornano a disposizione Estevez e Sohm (si gioca una maglia con Mihaila, come Hernani con Cyprien). "La Ternana è in salute – spiega il tecnico Fabio Pecchia – ha tanti giovani forti ed è cambiata molto rispetto all’andata. Nella grande partita di Palermo non mi è sembrata una squadra che rinuncia a giocare. Si vede il lavoro di Breda".

"Insieme per progetto Flavia". Le Fere scenderanno in campo con maglie uniche che saranno oggetto di un’asta benefica, unitamente a quattro del Parma con patch interna e alle fasce autografate dei due capitani. Il Club emiliano donerà anche un pallone Lega Serie B autografato dalla squadra.

COSI’ IN CAMPO

Stadio "Libero Liberati" ore 14.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Dalle Mura; Casasola, Luperini, Amatucci, Pyyhtia, Carboni; Pereiro, Raimondo. All.: Breda.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara; Hernani, Estévez; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny. All.: Pecchia.

Arbitro: Collu di Cagliari..