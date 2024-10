Ternana-Ascoli 3-1, Fere implacabili

Terni, 13 ottobre 2024 – La Ternana torna a vincere e a convincere dopo il mezzo passo falso del pari interno col Campobasso. Al “Liberati” l’Ascoli dell’ex Di Carlo nulla può contro i rossoverdi di mister Abate che nel primo tempo, facendo la gara, non trovano la rete sfiorandola più volte ( con Capuano, Curcio e Cianci), poi nella ripresa mettono definitivamente al tappeto gli avversari. Comincia Cianci, sesta rete stagionale, che al 10’ ribatte in rete la parata di Livieri su tiro dalla distanza di Curcio; poi è quest’ultimo al 18° a riprendere d’istinto il traversone di Cicerelli respinto ancora da Livieri, siglando il raddoppio e il primo gol con le Fere. La partita finisce qui. L’Ascoli non dà segni di reazione e la Ternana gestisce il risultato. Nel finale gli ultimi acuti, il subentrato Mattheus sigla il terzo gol rossoverde al 90° raccogliendo un calcio d’angolo e proprio allo scadere il gol-bandiera di Corazza per l’Ascoli, su rigore ingenuamente provocato da De Boer. La Ternana torna nei piani altissimi della classifica.

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi, Donati, Maestrelli (27' st Loiacono), Capuano, Martella, De Boer, Corradini (42' st Ferrante), Romeo, Curcio (34' st Donnarumma sv), Cicerelli (34' st Casasola), Cianci (42' st Mattheus ). Allenatore: Abate.

ASCOLI (4-3-1-2): Livieri, Adjapong, (42' st Alagna ), Gagliolo, Quaranta, Cozzoli, Bertini, Varone (29' st Silipo), Marsura (42' st Achik); Tremolada (14' st Tirelli), D'Uffizi (14' st Campagna); Corazza. Allenatore: Di Carlo.

ARBITRO: Mucera di Palermo.

SPETTATORI 5.284, di cui 124 ospiti

Ste.Cin.