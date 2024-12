Ternana: assenze pesanti e formazione rimaneggiata contro la Pianese

TERNI – Assenze importanti in casa rossoverde: lo squalificato Capuano (prima gara stagionale senza di lui), gli infortunati Corradini, Mattheus e Tito, oltre ai lungodegenti Damiani e Krastev. Abate ha spiegato di non avere dubbi in merito alla formazione, aggiungendo che nel reparto arretrato è certo l’impiego di Maestrelli.

In una linea a 4 il giovane centrale agirebbe dunque al fianco di Loiacono, mentre a Casasola e Martella sarebbero assegnate le corsie esterne. Per il resto, in caso di 4-2-3-1 le pedine potrebbero essere le stesse di domenica scorsa.

L’ipotesi 3-5-2, sul modello di quanto proposto a Carpi, vedrebbe Casasola esterno in mediana dove arretrerebbero Romeo e Cicerelli, con l’impiego in attacco di Ferrante al fianco di Cianci.

Prosperi, tecnico della Pianese, deve rinunciare ai difensori Indragoli e Pacciardi, al centrocampista Papini. E’ recuperato il mediano Proietto.