Ternana, ora spunta Chiricò per l’attacco. Cicerelli resta: "Voglio la B in rossoverde"

di Augusto Austeri

Il mercato può attendere (ancora qualche giorno), ma le idee sono chiare, come ribadito dal presidente Stefano D’Alessandro. E’ prioritaria la sostituzione dei lungodegenti Krastev e Damiani, rispettivamente centrale difensivo e mediano, ma anche il reparto avanzato necessita di un’ulteriore elemento. Tale esigenza è nota da tempo e dunque non è assolutamente conseguente al fatto che nelle ultime due partite non sia arrivato il gol. E’ infatti importante acquisire una pedina alternativa, in grado di agire sia da esterno che a supporto di una o due punte. In tal senso, al fianco di nomi già emersi, spunta (fonte TuttoC) quello di Cosimo Chiricò, classe 91, di proprietà del Catania, che non sta trovando spazio nel club etneo. La prossima settimana potrebbe esserci in ogni caso un primo arrivo. Sussistono richieste anche da categoria superiore per qualche rossoverde di spicco. Vedi ad esempio Cicerelli il cui cartellino è ugualmente di proprietà del Catania. Il bomber, in totale sintonia con la ferma volontà della Ternana, ha però ribadito all’emittente Trg il fermo proposito di voler raggiungere la Serie B con la maglia delle Fere.

Per la sfida con il Gubbio in programma sabato al "Liberati" (ore 17.30) dovrebbe tornare intanto disponibile Donnarumma. L’attaccante, che la scorsa settimana ha lavorato a parte e ha saltato Ternana-Pontedera, nella seduta svolta ieri pomeriggio al "Taddei" ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Abate potrebbe dunque avere un’ulteriore importante carta per il reparto avanzato. Darà presumibilmente ancora forfait il difensore Maestrelli che continua ad allenarsi a parte come i giovani Bellavigna e D’Alessandro, oltre a Viviani e al lungodegente Damiani che prosegue il percorso di recupero. La preparazione tattica è entrata nel vivo e la squadra rossoverde lavorerà anche oggi all’antistadio (ore 15), ovviamente a porte chiuse.

Settore giovanile. Dopo la sosta tornano in campo tutte le squadre. La Primavera 2 di Stefano Morrone, reduce da tre vittorie consecutive che hanno consentito di agganciare la zona playoff, sarà impegnata sabato prossimo a Cosenza ("Centro Sportivo Marca" ore 11). Domenica giocano le altre. Doppia sfida casalinga allo "Strinati-Terni Est" contro i pari età del Pescara per l’Under 15 di Maurizio Caccavale e l’Under 17 di Marco Di Loreto (capolista del girone C), rispettivamente alle 13.00 e alle 15.30. Impegno interno anche per l’Under 16 di Mario Costantini contro il Picerno (campo e orario da definire). L’Under 14 Pro di Lorenzo Battistoni affronta in trasferta la Vis Pesaro ("Gruppo Sportivo Muraglia" ore 15).