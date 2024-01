Ternana, "blindato" il talento Raimondo

Falletti e Corrado ai saluti, Raimondo blindato. Arrivano Pereiro e Carboni. E’ la situazione relativa ai due nomi di spicco che stanno infiammando la prima fase del calciomercato rossoverde. Cesar Falletti (92) è praticamente un calciatore della Cremonese. Il fantasista, che comunque non potrà scendere in campo alla ripresa del campionato dovendo scontare un turno di squalifica, saluterà i compagni nelle prossime ore per approdare alla corte del tecnico Giovanni Stroppa. Per l’ufficialità si sarebbe deciso di attendere l’arrivo alla Ternana del pari ruolo Gaston Pereiro (95) che Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, dovrebbe liberare dopo l’odierna gara di Lecce per la quale la convocazione del calciatore si è resa necessaria in seguito alle numerose assenze che interessano il reparto offensivo dei sardi. Antonio Raimondo (2004) sembra destinato a restare a Terni fino al termine della stagione. Sarebbe lo stesso Cagliari a richiederlo, ma, almeno per ora, la volontà del Bologna (e ovviamente quella del diesse rossoverde Stefano Capozucca) che ne detiene la proprietà del cartellino sarebbe quella di non farlo muovere dalla Ternana dove è titolare a pieno titolo con un valido bottino di gol e un ottimo minutaggio. Niccolò Corrado (2000) sta per approdare al Modena. Al posto del cursore mancino, per il quale l’Inter vanta il diritto di recompra, arriverà in prestito dalla stessa Società nerazzurra il pari ruolo ipotizzato da giorni, ovvero Franco Ezequiel Carboni (2003) che attualmente milita nel Monza. L’attaccante Eddie Salcedo (2001), ugualmente di proprietà dell’Inter, ora all’Eldense (2a Divisione spagnola), ha invece preferito il Lecco alla Ternana. Sembrano dunque salire le quotazioni per l’arrivo dal Pisa del pari ruolo Ettore Gliozzi (95). Alcune indiscrezioni riferivano di un probabile se non imminente passaggio all’Ascoli del difensore Valerio Mantovani (96). Ma, come scrivevamo nei giorni scorsi, la linea di mercato della Ternana non sembra prevedere cessioni a dirette concorrenti.

Dal campo. Alla doppia seduta svolta al "Liberati" non hanno preso parte Capuano e Viviani. Il primo risente della lesione di basso grado alla gamba sinistra, il centrocampista è reduce dall’operazione all’ernia discale lombare. Hanno lavorato a parte Favilli (ha qualche chance di tornare tra i convocati per la partita di Bari di sabato 13 gennaio) e Travaglini. Questa mattina allo stadio (ore 10.30) la squadra di Breda svolgerà un allenamento congiunto con la formazione primavera di Salvatore D’Urso.

Campionato primavera. Il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso della Società rossoverde in merito alla gara Ternana-Pisa dello scorso 23 dicembre, terminata con la vittoria 2-1 dei toscani che avevano però impiegato il calciatore Tosi (classe 2008) senza la preventiva autorizzazione del competente Settore Giovanile del Comitato Regionale Toscana. Il Giudice ha dunque assegnato la vittoria 3-0 a tavolino alla Ternana che in classifica è ora in 6a posizione a quota 21.