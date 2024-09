Ternana camaleontica, l’arma in più di Abate. Il tecnico alla ricerca del modulo vincente

Fere camaleontiche. Potrebbe essere un’arma dal grande peso specifico. Dunque, si lavora per perfezionare ogni meccanismo anche in tal senso. La dirompente settimana finale di mercato prodotta da Diego Foresti e Carlo Mammarella sulla base delle richieste di Ignazio Abate ha fatto lievitare la qualità della rosa e consente al tecnico di spaziare ancor di più che in precedenza per quanto riguarda l’assetto tattico, anche nel corso della medesima partita. Se è vero che il modulo-base resta il 4-3-1-2 (almeno per adesso), fin dalla sfida con il Pescara, dunque prima che arrivassero gli ultimi 6 nuovi elementi, si erano viste ampie fasi di 4-2-4 a conferma che Abate esige dalla squadra una certa elasticità. A Gubbio, passando per la sfida di Pontedera, se ne è avuta la conferma, anche in proporzioni maggiori. E il reparto difensivo, che sembrava l’unico destinato a proporsi in modo praticamente costante "a quattro", al "Barbetti" nel corso della seconda frazione (e non solo) ha agito con tre pedine e la squadra, di riflesso, è sembrata più pericolosa. "Anche nel primo tempo – ha precisato Abate – la difesa era a tre in fase di impostazione e la stessa cosa è avvenuta nei primi 20 minuti del secondo quando impostavamo a tre e difendevamo a quattro. Negli ultimi 20 minuti di gara è cambiato soltanto il modo di difendere, perchè eravamo calati in alcuni interpreti a livello fisico e paradossalmente abbiamo creato due palle gol riconquistando palla". Anche per tutto questo, ci vorrà ancora qualche partita per vedere la Ternana al top, ma intanto il tecnico prende atto degli indubbi progressi che hanno caratterizzato la partita vincente di Pontedera e quella di Gubbio dove le Fere sono andate a un passo dallo sfatare la tradizione che resiste da 70 anni. Ieri la squadra ha usufruito di un giorno di riposo. Oggi, a porte aperte al "Taddei" (ore 17) scatta la preparazione in vista della sfida con il Pineto (domenica al "Liberati" ore 20.45).