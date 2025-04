Ternana-Carpi: Liverani debutta con l'obiettivo promozione diretta

di Augusto Austeri

Il nuovo corso delle Fere inizia con l’obbligo di battere il Carpi per mantenere viva l’ipotesi promozione diretta. In contemporanea va in scena Campobasso-Virtus Entella. Fabio Liverani prepara per la sua "prima" un undici inedito per l’assenza degli infortunati Loiacono, Romeo e Brignola, degli squalificati Cicerelli e Vallocchia. In extremis recupera Capuano.

"Vedo l’importante voglia di esserci da parte di tutti – spiega il nuovo tecnico Fabio Liverani – anche degli acciaccati. Dobbiamo valutare il minutaggio di chi ha fatto la "settimana corta". Capuano ha dato disponibilità e vedremo come sta. Il cambio non ha disorientato la squadra. E’ un gruppo sano e tutti si sono messi a disposizione, senza pensieri strani. Sono molto contento". L’emozione del mister: "E naturale, perché ogni volta che passo questo cancello rivivo quanto abbiamo fatto quell’anno".

Le possibili novità: "E’ inevitabile che qualcosa ci sia. Non so quello che ha dato il precedente allenatore. Questo va oltre i numeri e i concetti. Ci sono le assenze, non è semplice stravolgere e va mantenuto quanto fatto di buono". Il Carpi: "Ha avuto alti e bassi. Ha giocatori esperti e di categoria, con punte che attaccano la profondità. Se non adotti subito le preventive ti fanno male".

Le chance per i meno utilizzati: "E’ normale che con un allenatore nuovo lo spirito sia diverso. Donnarumma ha qualità e vede la porta, ma non ha grande autonomia. Aloi lo vedo da mezzala o trequartista". I tifosi: "Lo stadio pieno è un ulteriore stimolo per i ragazzi. Sarebbe importante vederlo come l’ho visto in passato".

Nella lista-convocati torna Damiani dopo sei mesi di stop. Se Capuano non dovesse giocare, al fianco di Maestrtelli vedremo Fazzi. E’ molto probabile la mediana a tre con Aloi dal primo minuto. Millico potrebbe agire da trequartista in caso di forfait di Curcio. Cianci sarà affiancato da Ferrante o Donnarumma. Nel Carpi sono out i centrocampisti Contiliano e Forapani (lungodegente), la punta Sall. I ballottaggi più probabili: in difesa Tcheuna-Cecotti, sul fronte offensivo Cortesi-Saporetti-Gerbi per due maglie.

COSI’ IN CAMPO. Stadio "Libero Liberati" ore 15.00.

TERNANA (4-3-1-2): Vannucchi; Casasola, Maestrelli, Fazzi, Tito; Corradini, de Boer, Aloi; Millico; Ferrante, Cianci. All.: Liverani.

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Cecotti, Zagnoni, Panelli, Rigo; Casarini, Mandelli, Figoli; Puletto; Saporetti, Gerbi. All. Serpini.