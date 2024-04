Ternana, c’è entusiasmo. Breda: "Grande vittoria"

La vittoria in casa della Cremonese potrebbe rappresentare lo spartiacque del campionato della Ternana, che ha lasciato la zona play-out inguaiando anche altre squadre nella lotta per la salvezza. I tre punti conquistati allo "Zini" rappresentano pure una fondamentale iniezione di fiducia per tutto l’ambiente rossoverde, e l’entusiasmo della tifoseria – oltre ai 220 ternani presenti nello stadio dei grigiorossi – si è toccato con mano sabato, quando poco prima della mezzanotte la squadra e il tecnico Breda sono stati accolti al loro rientro a Terni da un nutrito e festante gruppo di supporters. Le fere hanno ricevuto il bentornato a casa con cori, applausi, sventolio di bandiere e qualche fumogeno per sottolineare l’importanza dell’impresa compiuta in Lombardia, fondamentale nella lotta per rimanere in B. "Dopo la partita col Modena – ha detto Breda – avevamo bisogno di fare punti in una gara che sapevamo essere molto difficile, ma nonostante i pronostici sfavorevoli i miei ragazzi ci hanno creduto fino al 96’ conquistando una vittoria preziosissima". Tra le tante note liete vi sono stati il ritorno al gol del centravanti Favilli, prima rete in campionato rompendo un digiuno di 11 mesi, e l’ottima prestazione del portiere Vitali che al suo esordio in B ha sostituito egregiamente l’infortunato Iannarilli. Nel post-gara con la Cremonese Breda ha avuto parole di elogio per tutti, in particolare per il giovane portiere ternano. "Ha dimostrato sicurezza e personalità – ha detto – peraltro in un contesto non facile quando nel primo tempo ha giocato sotto la curva del tifo organizzato grigiorosso. Sono contento per lui perché merita apprezzamento sia come ragazzo che come professionista. Alla fine ha avuto dei crampi veri, non certo perché volesse perdere tempo. La sua storia dimostra che il calcio può darti queste opportunità, ed è bello perché se si ha la forza di aspettare poi si viene ripagati con grandi soddisfazioni". Vitali, che all’inizio di questa stagione sportiva ha prolungato di un anno il contratto scadutogli il 30 giugno 2023, è partito come terzo portiere e adesso può giocarsi una chance personale importante per convincere la società a rinnovargli la fiducia per il futuro. Prima di tutto, però, occorre pensare alla salvezza, cercando di ottenere il massimo nelle ultime 5 gare che mancano alla conclusione della regular season. A partire da quella di sabato a Brescia (ore 14), in un’altra trasferta in Lombardia che presenta molte insidie. Le fere riprenderanno a lavorare nel pomeriggio (ore 14.30) al Liberati a porte aperte.