Ternana, c’è Faticanti. Fatta per Carboni e Guessand

C’è Faticanti ed è fatta anche per Carboni e Guessand. Giornata decisiva per Gaston Pereiro. Falletti è approdato alla Cremonese, Corrado al Modena. Alla seduta di ripresa degli allenamenti ha partecipato anche Giacomo Faticanti (2004), centrocampista che arriva in prestito dal Lecce. Cresciuto nel Frosinone è poi passato alla Roma e dopo un’ottima esperienza nelle giovanili ha esordito con la prima squadra in Europa League. La scorsa estate si è trasferito alla Società salentina: 6 presenze e un gol nella Primavera, 12 panchine in prima squadra. Per Faticanti ci sono anche 22 presenze in Nazionale Under 19 e 11 in Under 20 con cui ha vinto il Campionato Europeo. Manca soltanto l’ufficialità per l’arrivo in prestito dall’Inter dell’esterno mancino argentino Franco Carboni (2003) che nell’attuale stagione ha militato nel Monza. Il pari ruolo Niccolò Corrado (2000) è passato in prestito al Modena. Oggi potrebbe essere a disposizione di Roberto Breda anche il centrale difensivo Axel Guessand (2004) che arriva in prestito dall’Udinese (4 presenze in prima squadra, di cui 2 e un gol nella Coppa Italia di questa stagione). Mentre Cesar Falletti (92) ha svolto le visite mediche a Cremona, si attende il pari ruolo Gastón Rodrigo Pereiro López (95). La Ternana ha già l’accordo con il Cagliari (formula del prestito) e con il calciatore, ma ha posto come termine la giornata odierna in quanto tra il Club sardo e Pereiro starebbero ancora trattando su questioni economiche. Se lo standby dovesse proseguire, il diesse rossoverde Stefano Capozucca si orienterebbe con decisione su un altro obiettivo (è sempre in ballo Ziga Repas, classe 2001, in scadenza con l’NKDomzale. Continua ad allenarsi in prova il difensore Gabriele Boloca (2001). Ieri hanno lavorato a parte Luperini, Mantovani, Travaglini, Favilli e Capuano. Viviani può iniziare la fase riabilitativa post-operazione (ernia discale lombare). Oggi "doppio" a porte aperte all’antistadio (ore 10.30 e 14.30).

Tifosi. Trasferta "superlimitata" per la partita di Bari (sabato prossimo ore 14). La prevendita è attiva online su TicketOne e nei punti vendita del medesimo circuito (chiusura venerdì ore 19), ma i residenti in Umbria non possono acquistare i tagliandi per il settore ospiti (costo 16 euro) e neanche per i settori locali. L’accesso al settore ospiti, per il quale "non vi è obbligo di utilizzo di tessera di fidelizzazione" è vietato anche ai residenti in provincia di Bari.