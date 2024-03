Ternana, c’è il Cosenza. La vittoria vale doppio

di Augusto Austeri

TERNI

Quella con il Cosenza è una sfida in cui la vittoria può valere più di tre punti. A maggior ragione dopo quanto accaduto a Pisa: "C’è tanto amaro in bocca – spiega Roberto Breda – ma ho un gruppo che è uno spettacolo. Con i ragazzi abbiamo parlato di quello che è stata la partita prima del gol e di come è stata la fase finale. Sono contento della voglia che hanno di migliorare, mi piace il loro atteggiamento di non cercare alibi e di mettersi a disposizione per correggere quello che non ha funzionato. Vogliamo ottenere quello che non abbiamo ottenuto sabato scorso. E sapete che dell’arbitro non parlo mai". Ultima chiamata per la salvezza diretta? "Non lo so. Può capitare di perdere questa partita, poi se ne vincono quattro di fila. Per ora, questa è la più importante della stagione, contro un’avversaria che ha ottime individualità e un nuovo allenatore. Per vincere dovremo essere superiori a ogni variabile". Sul comunicato di Capozucca in merito alla questione-Sorensen: "Il ragazzo è un ottimo professionista e il direttore lo ha fatto per me. Il problema – conclude il tecnico rossoverde – è che non mi conoscete ancora bene se pensate che qualcuno mi faccia la formazione". Nei 25 convocati torna de Boer dopo il turno di squalifica. Ancora out N’Guessan e Viviani. Ballottaggi in mediana e in attacco: Pyyhtia-de Boer, Raimondo-Favilli. William Viali, nuovo tecnico del Cosenza, deve rinunciare al bomber Tutino e al difensore Martino infortunati, al centrocampista Zuccon squalificato. In attacco vedremo l’ex rossoverde Mazzocchi. Nazionali: molto rossoverde in Under 20. Nella lista-convocati del CT Alberto Bollini per Romania-Italia (Elite League, giovedì 21 marzo a Targoviste, ore 18), ci sono Lorenzo Amatucci, Giacomo Faticanti, Filippo Distefano e Antonio Raimondo.

COSI’ IN CAMPO. Stadio "Libero Liberati" ore 14.

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, Pyyhtia, Carboni; Raimondo, Pereiro. All.: Breda.

Cosenza (4-2-3-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta; Praszelik, Voca; Marras, Antonucci, Florenzi; Mazzocchi. All.: Viali.

Arbitro: Minelli di Varese.