Ternana, Celli al Catania. Arrivano Pereiro e Carboni

Ieri è arrivata l’ufficialità del trasferimento al Catania del difensore Alessandro Celli (1994), passato a titolo definitivo e con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 nella squadra allenata dall’ex rossoverde Cristiano Lucarelli, mentre domani sono attese le conferme ufficiali dei trasferimenti di Cesar Falletti (1992) alla Cremonese e di quello dal Cagliari alla Ternana di Gaston Pereiro (1995), pari ruolo nonché connazionale dell’ormai ex capitano delle fere. E’ dato per imminente anche l’arrivo alla corte del tecnico Roberto Breda del terzino sinistro Franco Carboni (2003), in uscita dal Monza ma di proprietà dell’Inter, individuato quale sostituto di Niccolò Corrado (2000) destinato a essere ceduto in prestito al Modena. A Terni potrebbe arrivare pure un altro trequartista, lo sloveno Ziga Repas (2001) che è a scadenza con il N. K. Domzale e sul quale la Reggiana ha fatto un passo indietro. Il "diesse" rossoverde Stefano Capozucca è alla ricerca di almeno un altro difensore e di un attaccante. Per la retroguardia le attenzioni sono puntate sul giovane centrale dell’Udinese Axel Guessand (2004) e sull’esperto Elio Capradossi (1996) del Cagliari. Quanto al reparto offensivo, sfumato Eddie Salcedo (2001) dell’Inter le attenzioni si sono riversate su Ettore Gliozzi (1995) del Pisa per il quale, però, i toscani chiederebbero una consistente contropartita economica. Nel frattempo, in Lombardia, sono circolati rumors – assai suggestivi – che indicano come obiettivo per l’attacco rossoverde anche l’esperto Daniel Ciofani (1985), di proprietà della Cremonese con cui la Ternana ha già chiuso, come detto, l’operazione Falletti. La squadra, intanto, ieri mattina ha effettuato un allenamento congiunto con la Primavera di Salvatore D’Urso. Ancora ai box Capuano e Viviani mentre Favilli, Mantovani, Travaglini, Lucchesi, Luperini e Della Salandra hanno svolto terapie in infermeria e lavoro personalizzato in campo e palestra. Oggi riposo. Gli allenamenti riprenderanno domani (ore 14.30) al "Taddei", a porte aperte.